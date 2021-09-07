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لا تبرري ولا تركزي

7 خطوات للتعامل مع المواقف المحرجة

سمية سعادة
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7 خطوات للتعامل مع المواقف المحرجة

في حياتنا اليومية، قد نتعرض للعديد من المواقف المحرجة التي تحجب عنا الطريقة الصحيحة في التعامل مع الحادث وكأنه أمر طبيعي لا يحتاج إلى ذلك الشعور المتضخم بالقلق والإحباط.

وأنت تسيرين في الطريق، قد تنزلق قدمك على سطح أملس فتسقطين سقطة ترتج لها الأرض ويلتفت لها الجميع، حينها قد لا تشعرين بألم “الطيحة” بقدر ما تشعرين بالإحراج من تلك العيون المتقافزة نحوك.

وهناك العديد من الدراسات التي أكدت أن نحو 99 بالمائة من الشعور بالحرج أثناء حدوث موقف ما، ليس موجودا إلا في دماغ الشخص المعني، فالعقل هو الذي يصور لنا فداحة وجسامة ما نعتبره خطأ ارتكبناه في حق أنفسنا.

لذلك نقترح عليك هذه الخطوات للتوقف عن لوم نفسك كلما وقعت في موقف محرج:

عدم التركيز في الموقف

لا تتركي لنفسك المجال للتفكير في الموقف الذي حدث معك واعتبري ذلك شيئا من الماضي، ولا تستهلكي طاقتك في التركيز فيه أو تجعليه سببا في إصابتك بالإحباط.

ردّ الضربة

عندما يحاول شخص ما أن يستثمر في الموقف المحرج الذي وقعت فيه ويحاول أن يضخمه، استعملي خبراتك السابقة في الرد عليه بالطريقة التي تجعله يشعر بالخجل، بحيث تستخدمين المعلومات التي تملكينها عنه.

عدم تبرير الموقف

يجب عدم تبرير الموقف المحرج الذي وقعت فيه، وليس هناك من يملك الحق في أن يجعلك ترضخين لهذه الرغبة، فالتبرير يجعل الأمر أكثر إحراجا.

تغيير الموضوع

لا تسمحي لمن حولك بأن يجعل من الموقف الذي تعرضت له موضوع نقاش أو تسلية، بل سارعي إلى تغيير الموضوع وكأن شيئا لم يكن.

عدم إظهار تأثرك من الموقف

أفضل طريقة للتخلص من الإحراج الذي يصيبك أثناء وقوعك في موقف سيئ هو عدم إظهار مشاعرك أمام الأشخاص الذين شهدوا هذا الموقف، والتظاهر بعدم المبالاة والاحتفاظ بنبرة الصوت التي تعبر عن الثقة الكبيرة بالنفس.

الجميع معرض للإحراج

ضعي في اعتبارك أننا جميعا نشعر بالحرج في بعض الأحيان، لذا لا تتصرفي بطريقة تجعل الموقف أكثر إحراجا.

الضحك من الموقف المحرج

من الأمور التي تساعد على التخلص من سيطرة الموقف المحرج عليك هو الضحك، وجعل الموضوع موقف كوميدي، حيث إن تحويل المواقف المحرجة إلى مواقف مضحكة تساعد كثيرا في تخطي الخجل والغضب من الموقف.

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