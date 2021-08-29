7 نصائح للتعامل مع الزوج الشكّاك

عدم مجادلته وإثارة غيرته

قبل أن يبدأ الشهر الرابع من الزواج، قررت الزوجة أن تنفصل عن زوجها الذي لم يتوقف عن اتهامها بأنها على علاقة برجل آخر وأنها تتحين الفرصة للابتعاد عنه.

وقبل أن يحدث الطلاق، استنفذت هذه الزوجة كل محاولاتها لإقناعه بأن ما يدور في رأسه مجرد أوهام لا وجود لها في الواقع ولكنه ظل متمسكا بشكوكه.

هذه واحدة من حالات الشك التي انتهت بالطلاق، بينما تعج أدراج المحاكم بآلاف الملفات التي تحتوي على تفاصيل غريبة يسردها الزوج بكل ثقة في حق زوجته، بينما هي مجرد خيوط نسجها في خياله وأخرجها إلى الواقع في شكل خيانة مع سبق الإصرار.

وفي حالات أخرى، لا ينتظر الزوج من المحكمة أن تنهي علاقته بزوجته بالقانون، بل يقوم بإزهاق روحها لمجرد أنها لم ترد على مكالماته المتكررة، مثلما حدث قبل سنوات في الجزائر العاصمة، فتتشتت أسرة بأكملها لمجرد فكرة غير صحيحة تشبث بها الزوج.

ومن المهم أن نذكر أن الشك مرض نفسي ينتمي إلى الوسواس القهري والزوج في هذه الحالة لا يملك إلا أن يصدق شكوكه، بل ويعتقد أن كل الأشخاص حوله يكيدون له ويتربصون به الدوائر لذلك نجده سريع الغضب والانفعال.

ولأن الزوجة هي أكبر متضرر من هذا السلوك، فعليها أن تساند زوجها ليجتاز هذه المرحلة دون اللجوء إلى الطلاق والتسبب في خراب البيوت.

وينصح خبراء علم النفس بإتباع هذه النصائح للعيش بسلام مع الزوج الشكّاك، ومنها:

التعرف على أسباب الشك

يتعين على الزوج المصاب بالشك أن يتعرّف على الأسباب والمواقف التي تثير شكوكه، والكلمات التي يحدثها بها نفسها في تلك اللحظة ويحاول تجنبها.

الحوار ثم الحوار

على الزوجة أن تختار اللحظة التي يكون فيها الزوج هادئا ومزاجه جيدا لتناقش معه بعض المواضيع التي تدور حولها شكوكه وتقنعه بالأدلة والبراهين القوية بعدم صحة ما يفكر فيه.

الشعور بالأمان

قلة الاهتمام بالزوج الشكّاك يوحي له بأن هناك من يشغل الزوجة عنه مما يثير غيرته وشكوكه نحوها لذلك على الزوجة أن تشعر زوجها بالأمان وتبدي له ما يجعله يقتنع أنه أهم شخص في حياتها.

عدم جداله

ينبغي على الزوجة التي تريد أن تستمر حياتها مع زوج مريض بالشك أن لا تجادله جدالا عنيفا لتبرز له أخطاءه، أو تكشف عيوبه أمام الناس وتحاول أن تركز على نقاط ضعفه، فذلك من شأنه أن يزيده شكوكا وقلقا.

زيارة طبيب نفساني

إذا بلغت شكوك الزوج حدا لا يطاق، وفشلت كل أساليب التعامل معه على الزوجة أن لا تستسلم في إقناعه بزيارة طبيب نفساني، على أن تكشف له رغبتها أيضا في عرض نفسها على الطبيب فربما كانت المشكلة فيها،

وبإمكان المعالج النفساني أن يغير أفكاره وبالتالي يتغير سلوكه وهو ما يعرف بالعلاج المعرفي السلوكي.

عدم المبالغة في الاعتذار

عند صدور أي خطأ، أو سوء تفاهم، هعن المبالغة في الاعتذار من تعادالابقد ك على أنه محاولة لإلهائه عن أمرحيث إنه من الممكن أن يفهم ذل.يضره

عدم إثارة غيرته

يجب على الزوجة أن تتفادى كل ما يثير شكوكه وغيرته، وتتجنب مقارنته بغيره من الآخرين، وتحرص على أن تكون إلى جواره، تقلل من الخروج إلى الأماكن التي يغار منها كالأسواق، والتي تجلب الشكوك، وتحاول أيضا أن تسلط الأضواء على محاسنه، وتُشعره بأنه الرجل الوحيد في حياتها.