7 نصائح للسيطرة على الأموال وتحسين وضعك المالي

تعتبر إدارة الأموال بشكل أفضل هي كل ما يلزم لتقليل الإنفاق وتحسين القدرة على الاستثمار والادخار.

حتى لو شعرت أن وضعك المالي سيئ ولا يوجد مخرجا منه، فهناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لخلق وضع أفضل لنفسك.

1. الوعي بالإنفاق وهنا يمكنك استخدام تطبيق إدارة الأموال مثل MoneyTrack، وشاهد بنفسك مقدار ما تنفقه على الأشياء غير الأساسية مثل تناول الطعام والترفيه وحتى القهوة اليومية.

2. قم تحديد الميزانية التي تعرف أنك قادر على الالتزام بها.

3. قم بإنشاء ميزانية تتناسب مع نمط حياتك وعادات الإنفاق الخاصة بك .

4. يجب أن تنظر إلى الميزانية باعتبارها وسيلة لتشجيع العادات الأفضل، مثل الطهي في المنزل بشكل متكرر.

5. تتبع عادات الإنفاق الخاصة بك وتحكم في أموالك باستخدام ورقة عمل الميزانية المجانية الخاصة بك.

6. ادخر جزء من مالك حتى لو استغرق الأمر وقتًا.

7. أنشئ صندوق طوارئ يمكنك اللجوء إليه عندما تواجه ظروفًا غير متوقعة. حتى لو كانت مساهماتك صغيرة، فإن هذا الصندوق يمكن أن ينقذك من المواقف الخطرة التي قد تضطر فيها إلى اقتراض المال.

8. قم بدفع الفواتير في الوقت المحدد كل شهر. وفقا لموقع fscb.com.

كيف أتقن فن وضع ميزانية؟

1. وثق ذلك كتابيًا

يجب أن يكون لديك مخطط ميزانية شهري في ذهنك بالإضافة إلى دفتر ملاحظات ،صنف النفقات إلى فئات مختلفة وقم بتدوين مصادر الدخل والأرباح المختلفة.

2. استثمر قبل أن تنفق

قم بإعداد خطط الاستثمار المنتظمة والخصم التلقائي فورًا بعد تاريخ إيداع راتبك.

3. تصنيف النفقات

إذا كنت تدير منزلاً،فمن الضروري تصنيفها وتخصيص الموارد المالية للسداد في الوقت المناسب. ويشمل ذلك ما يلي:

ـ الرعاية الصحية.

ـ الأطعمة والبقالة.

ـ فواتير المياه والكهرباء.

ـ تعليم.

ـ مواصلات.

ـ التأمين على الحياة.

ـ ملابس

ـ متنوع.

ـ مدخرات.

ـ العناصر التقديرية.

وهذا من شأنه أن يؤدي حتماً إلى نجاح جهود الادخار. وفقا لموقع moneyview.in.

الدرهم الأبيض لليوم الأسود

توقف عن شراء ما ليس ضررويا

العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين يحذرون من شراء الأشياء غير الضرورية أو السلع الاستهلاكية في اوقات الأزمات خاصة أن هذه السلع تعرف الزيادة في الأسعار كلما لجأت الحكومات لإعادة تسعير المنتجات.

قلل من النفقات الباهظة

البعض قد يضطر للاستدانة من أجل شراء “هدية عيد الميلاد أو الزواج”، في أوقات الأزمات لابد من الإقلاع عن تلك العادة نهائيا والتقشف في هذا النوع من النفقات. وفقا لموقع banker.news.