70 millions de cyberattaques en Algerie

De janvier à octobre 2024

À l’ère de la digitalisation et de la numérisation, les utilisateurs des ordinateurs sont sujets à des piratages informatiques. Les cybercriminels s’attaquent à des particuliers, mais également à des États. Les motivations de ces pirates sont diverses. Concernant les attaques qui visent certains États, elles sont souvent d’ordre politique. L’Algérie fait partie des pays les plus attaqués durant les 10 premiers mois de l’année en cours.

La responsable de la communication Corporate chez Kaspersky pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, Gladys Salmouth, a indiqué que « l’Algérie a subi 70 millions de cyberattaques entre janvier et octobre 2024 ». Elle a également révélé que le pays est classé 19ᵉ parmi ceux ayant subi le plus d’attaques cybernétiques au monde au 23 octobre 2024.

La responsable de la communication Corporate chez Kaspersky s’est exprimée lors d’un atelier de sensibilisation sur la cyberhygiène organisé le 17 novembre à Alger. « Pour se protéger des cyberattaques, il faut une cyberhygiène qui consiste en des comportements qui commencent par la composition d’un mot de passe qui soit sécurisé, l’adoption de mot de passe pour chaque compte et non d’un mot de passe commun, la navigation sur des sites sécurisés, le rejet des mails provenant d’inconnus, la méfiance des messages qui demandent de fournir des informations personnelles ou autres, et encore moins cliquer sur des liens provenant de correspondants suspects ou inconnus… », a ajouté Gladys Salmouth.

Cette responsable a souligné l’importance des campagnes de sensibilisation pour attirer l’attention des utilisateurs d’Internet sur la cyberhygiène. Elle a mis en avant les menaces qui ne cessent d’évoluer avec l’élargissement du champ d’action des nouvelles technologies et l’arrivée de l’intelligence artificielle qui permet de créer des images, des vidéos et des sonores des personnes à leur insu.

Pour lutter contre la cybercriminalité, il faut faire recours aux spécialistes

Gladys Salmouth préconise dans son intervention de faire recours aux spécialistes de la cybersécurité. Elle a appelé les internautes à se méfier des logiciels de sécurité gratuits. « Rien ne peut être fourni gratuitement, sauf si vous devenez le produit ou la victime », a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne les attaques dont est victime l’Algérie, cette spécialiste indique qu’entre 2023 et 2024, les objets dangereux qui représentaient plus de 70 % ont décliné cette année, alors que le cheval de Troie qui était de moins de 40 % a augmenté. Gladys Salmouth souligne que les statistiques de son entreprise concernant l’Algérie restent amoindries par le fait que ce ne sont pas tous les utilisateurs qui adhèrent au programme KSN pour recenser les cyberattaques.

Elle fait remarquer également que ce ne sont pas tous les utilisateurs attaqués, particuliers soient-ils ou entreprises, qui osent le dénoncer ou déposer plainte au niveau de la structure spécialisée de la Gendarmerie nationale. Rappelons que Kaspersky est une entreprise internationale de cybersécurité. Elle a été créée en 1997. Actuellement, elle protège plus de 400 millions d’utilisateurs et 220 000 entreprises à travers 200 pays.