8 إجراءات عملياتية لتحويل الأساتذة والإداريين خارج الولايات

تسليم مقررات التعيين 27 أوت في حدود المناصب المالية الشاغرة

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة عملية نقل الأساتذة المرسمين في الأطوار التعليمية الثلاثة وموظفي مؤسسات التربية والتعليم المتواجدين في وضعية القيام بالخدمة، خارج إدارتهم المستخدمة، بهدف تمكينهم من الاستفادة من تدابير الدخول والخروج الولائي بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2027/2026، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة حسب الرتبة والمادة.

وعليه، فإن العملية انطلقت رسميا الأربعاء 22 جويلية الجاري، بدءا بإيداع طلبات النقل رقميا، لتمر وجوبا عبر عدة مراحل، على أن تختتم يوم التحاق الأساتذة بمؤسسات عملهم وهو الموعد الذي لم يحدد إلى حد الساعة.

وعن التفاصيل، أبرزت الوزارة الوصية في إعلان صدر عنها بتاريخ 21 جويلية الجاري، أن الأساتذة المرسمين في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي، وموظفي مؤسسات التربية والتعليم “رؤساء مدارس ابتدائية ورؤساء متوسطات وثانويات”، والراغبون في الاستفادة من تدابير التحويلات خارج الولايات، مطالبون وجوبا بإتباع ثمانية إجراءات عملياتية، جرى ضبطها بتواريخ وٱجال قانونية وتحديدها بكيفيات دقيقة وواضحة.

وكأول إجراء عملياتي، لفتت الوزارة إلى أن المعنيين مدعوون للقيام بثلاث خطوات، وهي أولا تقديم طلبات النقل خارج إدارتهم المستخدمة حصريا عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، بالإضافة إلى رفع الوثائق التي تثبت سبب طلب النقل، فضلا عن مراقبة المعلومات والتحقق من صحتها، وذلك في الفترة من الأربعاء 22 جويلية الحالي ابتداء من الساعة الثالثة مساء إلى غاية يوم السبت الفاتح أوت الداخل منتصف الليل.

إلزامية تأكيد الطلبات والمصادقة عليها في البلديات

وخلال نفس الفترة الزمنية سالفة الذكر، والتي تمتد على مدار 11 يوما، فإن الأساتذة مطالبون وجوبا أيضا بتأكيد طلب النقل، من خلال استخراج وثيقة الالتزام عبر الفضاء المخصص لهم، وتوقيعها والمصادقة عليها من طرف مصالح البلدية، ثم رفعها على ذات الفضاء الإلكتروني كإجراء عملياتي ثاني.

وإلى ذلك، فالأساتذة ملزمون بتنفيذ إجراء عملياتي ثالث ويتعلق الأمر بالحرص على مراقبة المعلومات والتحقق من صحتها، وذلك يوم الثلاثاء 4 أوت المقبل.

نشر المناصب الشاغرة واختيار المدارس بداية من 3 أوت

وفي إجراء رابع، يقوم النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، بنشر قوائم المناصب الشاغرة المخصصة للدخول الولائي، حسب الولاية والرتبة والمادة والمؤسسة التربوية، على أن يتم مطالبة الأساتذة طالبي النقل بالإطلاع على هذه القائمة، واختيار المؤسسات التعليمية المرغوب فيها وتأكيدها عبر فضاء المؤسسة أو القيام مباشرة بإلغاء طلب النقل في حال التراجع، وذلك بدءا من يوم الأحد 03 أوت المقبل إلى غاية يوم الأربعاء 13 منه.

كما سيقوم النظام المعلوماتي بنشر وإشهار نتائج المعالجة الآلية لطلبات النقل خارج الإدارة المستخدمة الخاصة بالأساتذة المشاركين، عبر الفضاء الرقمي، حتى يطلع عليها المعنيون، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 17 أوت الداخل إلى غاية الثلاثاء 10 من نفس الشهر كإجراء عملياتي خامس.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تخصيص الفترة من يوم الأحد 23 أوت المقبل إلى غاية يوم الخميس 27 منه، للقيام بعمليتين هامتين، وهما استخراج “مقررات التعيين” الخاصة بالأساتذة المقبولة طلبات نقلهم خارج إدارتهم المستخدمة، وتسليمهم نسخا منها.

وكإجراء ثامن وأخير، أشارت الوصاية إلى أن موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، مطالبون وجوبا بالسهر والحرص التام على تنصيب الأساتذة المقبولة طلباتهم واستخراج محاضر التنصيب من النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، وذلك في اليوم الذي ستحدده الوزارة وتعلن عنه لالتحاق الأساتذة بمؤسسات عملهم عقب انقضاء العطلة الصيفية.