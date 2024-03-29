8 نصائح تجعل مهمة غسل الأواني أسرع وأسهل

تشتكي ربات البيوت من مهمة غسل الاواني خاصة في شهر رمضان،حيث تشكل هذه العملية عبءً كبيرا ومصدر قلقبعد يوم شاق من الاشغال اليومية.

في هذا السياق، ينصح الخبراء بتسريع عملية تنظيف الأطباق وسطح المطبخ لأنهما يعتبران مرتعا خصبا لـ 34 نوعا من البكتيريا، وفق لدراسة نشرت في مجلة علم الأحياء الدقيقة البيئية.

كيف تسهلين عملية التنظيف؟

اشطفي الأطباق دائما

لتجنب فرك بقايا الطعام الملتصقة، اشطفي الأطباق جيدا قبل تركها في الحوض،وضعي الأواني في وعاء من الماء والصابون واتركيها حتى تنقع ليسهل عليك غسلها.

استخدام الملح لفرك الشحوم

قبل أن تبدئي بغسل الأطباق أو أدوات المطبخ التي تحتوي على الدهون، افركي القليل من الملح عليها أولا.

غسل أنظف الأشياء

اغسلي أنظف الأشياء، مثل الأكوابوالفناجين القهوة أولا، ثم العناصر الأكثر اتساخا مثل الأطباق، وأخيرا القدور والمقالي.

استعمال صابون أطباق أفضل

اشتري أفضل أنواع صابون الاواني حتى لا تضطري لاستعماله في كل مرة يفقد فعاليته وبالتالي توفرين الوقت والمال.

بالإضافة إلى ذلك، استعملي اسفنجة جيدة للغسيل حتى تساعدك على إنهاء المهمة في وقت قصير.

استخدام الماء الساخن

استخدمي الماء الساخن لتسهيل عملية إزالة الدهون والتخلص من بقايا الطعام الجاف، وفقا لموقع thekitchn.

كيف تغسلين هذه الاواني؟

أواني الفولاذ المقاوم للصدأ (اينوكس)

أفضل طريقة لتنظيف الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (اينوكس) هي استخدام خليط من بيكربونات الصوديوم والماء، حيث يرش على الوعاء وينظف بفرشاة ليصبح لامعا.

الأواني الزجاجية

خذي قشرة الليمون وافركيها جيدا على سطح الوعاء واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيدا بالماء الدافئ.

الأواني النحاسية

الكاتشب هو أحد أفضل الوسائل لتنظيف الأواني النحاسية، حيث يساعد الحمض الطبيعي الموجود فيه على إزالة البقع الصعبة.

قومي بتوزيع القليل من الكاتشب على الوعاء واتركيه لبعض الوقت، ثم افركيه جيدا باستخدام اسفنجة ناعمة واشطفيه.

الأواني الخشبية

اغسليها جيدا بالماء الساخن والصابون، بمجرد الانتهاء من ذلك، رشي بعض الملح على الوعاء وافركيه جيدا بالليمون، وبعد أن يذوب الملح، اشطفيه بالماء البارد وجففيه جيدا.

الأواني غير اللاصقة (التيفال)

تجنبي فرك أواني الطبخ غير اللاصقة (التيفال) بقوة، حيث قد يؤدي ذلك إلى إزالة الطلاء وإتلاف الأواني.

بدلا من ذلك، انقعي الأواني في الماء الفاتر ونظفيها باستخدام صابونالغسيل وإسفنجةناعمة، حسب ما نشره موقع food.ndtv.

كيف تحفزين نفسك لغسل الأواني؟

لا تؤجلي غسلها

– تأجيل غسل الأواني يجعلها تتراكم عليك بشكل كبير مما يجعل المهمة أكثر مشقة وصعوبة.

– إذا كان لديك عدد كبير من الأواني المتسخة قسميها إلى مجموعات متشابهة، الأطباق مع الاطباق، والأكواب مع الاكواب، إلى غير ذلك من الأواني.

– من الضروري غسل المواعين أولابأول أثناء إتمام عملية الطهي، بحيث تكون الأداة التي استخدمتها ولن تستخدميها مرة أخرى في الحوض مباشرة، وفق موقع mmlakaty.