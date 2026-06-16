8.9 مليار دولار إيرادات متوقعة لـ”الفيفا” من مونديال 2026

ثورة رقمية في البث الرياضي التلفزيوني

لم تعد بطولة كأس العالم 2026 مجرد حدث رياضي يجمع أفضل منتخبات العالم، بل أصبحت مشروعاً اقتصادياً ضخماً يفتح أبواباً واسعة للاستثمار والتكنولوجيا والإعلام والمراهنات الرياضية.

ومع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توسيع البطولة إلى 48 منتخباً وزيادة عدد المباريات إلى 104 مواجهات تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتجه الأنظار إلى العوائد المالية القياسية التي يُنتظر أن تحققها النسخة الأكبر في تاريخ المونديال.

تشير التقديرات إلى أن “فيفا” ستسجل إيرادات تصل إلى نحو 8.9 مليار دولار خلال عام 2026، مدفوعة بحقوق البث التلفزيوني، ومبيعات التذاكر، وعقود الضيافة، والشراكات التجارية.

وتستحوذ حقوق البث على النصيب الأكبر من الإيرادات المتوقعة بقيمة تقارب 3.9 مليار دولار، أي ما يمثل 44% من إجمالي العوائد، فيما تسهم مبيعات التذاكر وعقود الضيافة بنحو 34% من إجمالي الإيرادات.

وتتجاوز هذه الأرقام ما حققته بطولة كأس العالم قطر 2022، التي بلغت عوائدها نحو 7.5 مليار دولار، ما يعكس النمو المتسارع للقيمة الاقتصادية لكرة القدم عالمياً.

رفع عدد المباريات من 64 إلى 104 لقاءات يعني زيادة تتجاوز 60% في المحتوى الرياضي المتاح للجماهير والشركات، وهو ما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، خصوصاً في قطاع المراهنات الرياضية.

فكل مباراة تتيح عشرات بل مئات الأسواق المتعلقة بالنتائج والإحصائيات والمراهنات المباشرة أثناء اللعب، وهو قطاع يشهد نمواً متسارعاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

من المراهنات إلى أسواق التنبؤ

أحد أبرز التحولات المرتبطة بمونديال 2026 يتمثل في صعود ما يُعرف بـ”أسواق التنبؤ”، التي تقودها منصات مثل Polymarket وKalshi.

وتشبه هذه المنصات الأسواق المالية أكثر من كونها مراهنات تقليدية، حيث يقوم المستخدمون بشراء وبيع عقود مرتبطة باحتمالات وقوع أحداث معينة، وتتغير أسعار هذه العقود بصورة لحظية وفقاً للمعلومات المتاحة وتوقعات المشاركين.

ومع تزايد أحجام التداول في هذه الأسواق خلال السنوات الأخيرة، تبدو بطولة كأس العالم مرشحة لتكون أحد أكبر المحركات لنمو هذا القطاع عالمياً.

ثورة رقمية في البث الرياضي

في المقابل، يشهد قطاع البث الرياضي تحولاً جذرياً مع تغير عادات المشاهدة وانتقال الجمهور إلى المنصات الرقمية والهواتف الذكية.

ومن المتوقع أن تكون نسخة 2026 الأكثر تفاعلاً رقمياً في تاريخ البطولة، حيث لن تعتمد الإيرادات على الإعلانات التلفزيونية التقليدية فقط، بل ستشمل الاشتراكات الرقمية المباشرة، والإعلانات الموجهة اعتماداً على البيانات، والتجارة الإلكترونية المرتبطة بالبطولة، إضافة إلى التجارب الرقمية الحصرية للجماهير.

صناعة تقترب من وول ستريت

التطورات الحالية تؤكد أن صناعة الرياضة باتت أكثر ارتباطاً بعوالم التكنولوجيا والتمويل والاستثمار. فالتدفق الفوري للبيانات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والرموز الرقمية، ودخول المستثمرين المؤسسيين، كلها عوامل تدفع الرياضة نحو نماذج اقتصادية تشبه أسواق المال.

لذلك، قد لا يُذكر كأس العالم 2026 مستقبلاً باعتباره أكبر نسخة في تاريخ البطولة من الناحية الرياضية فقط، بل كنقطة تحول مفصلية نجحت خلالها كرة القدم في تحويل الاهتمام الجماهيري العالمي إلى أصول وفرص استثمارية بمليارات الدولارات.