83 prisonniers palestiniens de la prison d’Ofer libérés par l’entité sioniste dans le cadre de la 1ère phase de l’accord de cessez-le-feu

Les forces de l’occupation sionistes ont libéré lundi 83 prisonniers palestiniens de la prison d’Ofer, à l’ouest de Ramallah en Cisjordanie occupée, dans le cadre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu conclu dans la bande de Ghaza, après deux ans d’agression génocidaire sioniste.

Selon la première phase du plan, tous les prisonniers sionistes dans la bande de Ghaza seront libérés, en échange de la libération par les autorités d’occupation de 250 prisonniers palestiniens condamnés à de lourdes peines, voire à la réclusion à perpétuité : 83 de la prison d’Ofer, à l’ouest de Ramallah, et 167 de la prison de Waktziot, dans le Néguev, a précisé l’agence de presse Wafa.

Plus tôt dans la matinée, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé avoir reçu les 20 prisonniers de guerre sionistes dans la bande de Ghaza en deux groupes et les avoir remis aux autorités d’occupation.

Selon les organisations de prisonniers palestiniens, le nombre de détenus dans les prisons sionistes dépasse les 11.000, souffrant de conditions catastrophiques, notamment la torture, la famine et la négligence médicale systématique, qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes en captivité.

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d’occupation sionistes ont commis des crimes génocidaires dans la bande de Ghaza, entraînant le martyre de près de 68.000 Palestiniens, la plupart des enfants et des femmes, et une famine qui a coûté la vie à 463 citoyens, dont 157 enfants.

Un accord de cessez-le-feu, conclu entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l’entité sioniste, est entré en vigueur jeudi dernier. La première phase de cet accord prévoit la fin des agressions sionistes, le retrait des forces d’occupation, ainsi que l’accès à l’aide humanitaire et l’échange des prisonniers.