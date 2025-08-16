9 إجراءات لمنع حوادث المرور عبر الطريق السيار شرق غرب

وزارة الأشغال العمومية تبدأ التحرك عبر مقطع الأخضرية - الأربعطاش:

اقتناء 126 وحدة لمراقبة حمولات الشاحنات ومعالجة التشققات عبر الطرقات

اتخذت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ثمانية إجراءات رئيسية لتقليص حوادث المرور على الطريق السيار شرق-غرب في الشطر الرابط بين الأربعطاش والأخضرية، شملت معالجة التشققات وتجديد الإشارات الأرضية واستبدال اللوحات الإرشادية والحواجز الأمنية، بالإضافة إلى صيانة أجهزة التحكم وفواصل تمدد الجسور ومعدات الأنفاق.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة المرورية ومعالجة التشوهات والاهتراءات التي تؤثر على منشآت الطريق الحيوي، خاصة في الرواق المخصص للمركبات الثقيلة، حيث كانت البداية بمقطع الأخضرية الاربعطاش بولاية البويرة.

وفي رد لوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على سؤال كتابي وجهه النائب كمال القريشي بالمجلس الشعبي الوطني، والمتعلق بحوادث المرور على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين الأربعطاش والأخضرية، أشار لخضر رخروخ إلى أن الدراسات التقنية للمقطع المعني قد أنجزت من طرف مكاتب دراسات أجنبية، وفق المعايير المعمول بها دوليا، وأن حوادث المرور ترجع إلى عدة عوامل، من بينها عدم احترام قانون المرور، خاصة فيما يتعلق بالسرعة المفرطة والمسافة القانونية بين المركبات.

وتحدث الوزير عن فقدان السيطرة على المركبات الثقيلة أثناء الظروف المناخية غير الملائمة، غالبا نتيجة عدم خفض السرعة والحمولات الزائدة غير القانونية على المركبات الثقيلة، والتي تعتبر السبب الرئيس في ظهور تشوهات واهتراء ملحوظ في منشآت الطريق، خاصة الرواق الأيمن المخصص للشاحنات.

وأوضح الرد الوزاري أن وزارة الأشغال العمومية والجزائرية للطرق السيارة بادرتا لتعزيز السلامة المرورية والشروع في صيانة هذا الطريق الحيوي باعتباره مكسبا وطنيا، وذلك عبر إعداد مخطط شامل للصيانة يشمل معالجة التشققات المتواجدة على طول الطريق وتجديد الإشارات الأرضية الأفقية وإصلاح واستبدال لوحات الإشارات المرورية المتضررة.

كما تحدث الوزير عن إصلاح واستبدال اللوحات الإرشادية الموجهة واستبدال عاكسات الضوء وإصلاح الحواجز الأمنية الخرسانية والحديدية وإصلاح أجهزة التحكم على مستوى المنشآت الفنية وإصلاح فواصل تمدد الجسور وصيانة معدات الأنفاق وغيرها من المنشآت المرتبطة بالطريق.

وفيما يخص المقطع الرابط بين أولاد والي ومدخل الأربعطاش، أفاد الرد بأن أعمال إصلاح جسم الطريق بين محول الأخضرية غرب والأربعطاش على مسافة 28 كلم قد اكتملت خلال شهر مارس 2024، حيث تم معالجة جميع النقائص المسجلة.

كما أكدت الوزارة أن الجزائرية للطرق السيارة قامت بمراجعة الوضع بأخذ جميع التدابير المذكورة في المخطط، وأطلقت دراسة خبرة للمقطع الممتد من الأربعطاش إلى البويرة، وأُسندت إلى مجمع مكتب دراسات جزائري، للوقوف على جميع النقائص والاختلالات، بهدف اقتراح حلول نهائية لمعالجة التشوهات المسجلة على هذا المحور.

وأشار الرد الوزاري إلى أن الحمولة المفرطة غير القانونية للمركبات الثقيلة، التي تتجاوز الحد المسموح به، تعتبر عاملا هاما في وقوع حوادث المرور. وللحد من هذه الظاهرة، أُبلغ النائب بأن القطاع بصدد اقتناء 126 وحدة من معدات المراقبة للوزن المتنقلة، التي سيتم استغلالها بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة.

وفي ختام الرد، أكد الوزير على مواصلة الجهود لضمان سلامة مستخدمي الطريق السيار شرق-غرب، والعمل على تحسين منشآت هذا المقطع الحيوي لصالح المواطنين والمصلحة الوطنية.