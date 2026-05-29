9 مصابين بينهم أطفال في اصطدام سيارتين بسكيكدة

ح. م
صورة تعبيرية.

أصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة، 29 ماي، ببلدية بين الويدان في ولاية سكيكدة، عقب اصطدام بين سيارتين سياحيتين بالطريق الوطني رقم 43، على مستوى قرية النخل بمدخل بلدية بين الويدان.

ووفقا لما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بتالموس، على الساعة 11:09، حيث خلف الحادث إصابات خفيفة وحالات صدمة.

وتتراوح أعمار الأطفال المصابين بين 4و17 عاما، إضافة إلى 3 رجال وامرأتين.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان قبل تحويلهم إلى مستشفى تمالوس لتقديم العلاج.

