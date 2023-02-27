9 منصات رقمية لفائدة الباحثين الجامعيين والموظفين والطلبة

بداري يؤكد استكمال 42 منصة في غضون 10 أشهر

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الاثنين، بالجزائر العاصمة، على إعطاء إشارة إطلاق تسع منصات رقمية.

وتشمل هذه المنصات الدفتر التوجيهي التوافقي تكوين- وظيفة، تسيير المشاريع المبتكرة، تقييم الباحثين الدائمين، سينما الجامعة، الترشح لمنصب مدير الخدمات الجامعية، متابعة الممتلكات، الطلبة الأجانب، شبكة التواصل وبرمجية السرقات العلمية.

وفي كلمة له بالمناسبة، كشف بداري أنه “قبل نهاية جانفي المقبل، سيتم إطلاق جميع المنصات الرقمية”، البالغ عددها 42 تخص الحياة البيداغوجية والبحثية و4 تخص حياة الطالب في مجال الخدمات الجامعية”.

وأوضح في هذا الإطار، أنه تم اختيار “آخر اثنين من كل شهر يوم إطلاق المنصات الرقمية، تجسيدا للمخطط الرئيسي الرقمي للقطاع”، مبرزا أن هذا الإطلاق يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي ألح على رقمنة القطاع.

وبالمناسبة، ذكر الوزير على سبيل المثال، أن الدفتر التوجيهي التوافقي تكوين-وظيفة سيستفيد منه لاسيما طلبة الثانويات المقبلون على اجتياز شهادة البكالوريا، حيث ستزودهم بمعلومات دقيقة عمّا تقدمه الجامعة من تخصصات ومن وسائل لتدعيم التشغيل. كما قدم أيضا توضيحات حول منصة الطلبة الأجانب، ومنصة برمجية السرقات العلمية.

ومن جانب آخر، وبخصوص خدمة التطبيق الإلكتروني “ماي باص” الذي تم إطلاقها شهر سبتمبر الفارط، أوضح بداري أن هذه الخدمة “في مرحلة التحسين”، مضيفا أنه سيتم إطلاق النسخة الأخيرة والمتممة للنسخة الأولى قريبا.

ومن جهته، أكد المسؤول عن تطوير هذا النظام، نذير خرف الله، أنه تم تعميم التطبيق، بعد أربعة أشهر من العمل المتواصل، على كل الإقامات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أن النظام المعلوماتي يتوفر على منصة رقمية لإرسال الشكاوى وانشغالات الطلبة بخصوص النقل، ستسمح لمدير الخدمات الجامعية أن يكون على دراية بكل ما يحدث في هذا المجال.