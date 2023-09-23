9.5 مليون مسافر عبر مطار هواري بومدين في آفاق 2024 

ارتفاع نسبة الركوب بـ40 في المائة مقارنة مع 2019

سيبلغ عدد المسافرين عبر مطار الجزائر الدولي هواري بومدين 9.5 مليون مسافر في آفاق 2024 حسب ما أعلن عنه السبت الرئيس المدير العام لمطار الجزائر محمد الصالح كواش.

وقال كواش في تصريح لـ”وأج” على هامش رحلة العودة للخط الجوي المباشر بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا (إثيوبيا) أن عدد المسافرين عبر مطار الجزائر بلغ 6.5 مليون مسافر في 2022، وسيصل خلال هذه السنة 8 ملايين مسافر، متوقعا أن يصل عدد المسافرين عبر مطار الجزائري خلال 2024 بين 9 ملايين و9.5 مليون مسافر.

وأرجع كواش هذه الطفرة في عدد المسافرين إلى الخطوط الجديدة التي تم فتحها أو سيتم فتحها خلال الفترة المقبلة في القارات الثلاث إفريقيا وأوروبا وأمريكا وتحول المنشأة الجوية إلى مطار محوري يعبره المسافرون ولاسيما الجالية الإفريقية إلى إفريقيا الغربية وشرق وجنوب إفريقيا.

وستساعد -وفقا لذات المسؤول- الشبكة الدولية (47 وجهة) والداخلية (33 وجهة) على تعزيز محورية مطار الجزائر نظرا لموقعه الاستراتيجي ولاسيما عند فتح خطي كاراكاس (فنزويلا) ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) وتطوير خدمات مطار الجزائر بشكل عام مع تقديم التسهيلات للجالية الجزائرية والمسافرين والعابرين للمطار وللمتعاملين الاقتصاديين والسياح.

ومن جهته ذكر مدير المبيعات والشبكة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية حاج سعيد نذير أن هذه الاستراتيجية التي تسهر على تطبيقها السلطات العليا في البلاد سمحت بتسجيل نمو في عدد المسافرين الذين تم نقلهم وارتفاع نسبة الركوب بنحو 40 في المائة بالمقارنة مع 2019 وتزايد عدد مستخدمي مطار الجزائر كمطار عبور لاسيما من الأجانب.

وأصبح مطار الجزائر -وفقا لذات المسؤول- معبرا حيويا للمعتمرين القادمين من أوروبا والراغبين في الوصول إلى البقاع المقدسة، حيث تم خلال هذه السنة نقل 2900 معتمر من أوروبا إلى الجزائر ومنها إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبالتوازي مع فتح الخطوط الجوية المباشرة ولاسيما نحو إفريقيا تعول الجوية الجزائرية على تحسين المردودية والتنافسية من خلال عقد شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب الناشطين في نقل المسافرين وشحن البضائع والسياحة والأسفار، يضيف ذات المتحدث.