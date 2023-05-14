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هذا عدد المسافرين عبر مطار الجزائر في 2022

الشروق أونلاين
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هذا عدد المسافرين عبر مطار الجزائر في 2022
أرشيف
مطار الجزائر

وصلت حركة المسافرين بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين سنة 2022، إلى 6.3 مليون مسافر، مقابل 2.1 مليون مسافر في السنة التي سبقتها.

وحسب ما كشفه الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير خدمات ومنشآت مطار الجزائر محمد الصالح كواش، فقد سمح رفع القيود الصحية المتعلقة بوباء كورونا، بانتعاش قوي لنشاط المطار في 2022.

وعن المشاريع الجديدة على مستوى المطار، تحدث كواش عن مشروع “قرية شحن” الذي سيمتد على مساحة 61 هكتارا، وهو يهدف للمساهمة في تعزيز الصادرات الوطنية.

كما تمّ رفع وتيرة أشغال إنجاز محلات المنطقة الحرة (Duty free) على مستوى الجناح الغربي للمطار، في انتظار التصريح بصرف العملات الأجنبية داخل المنطقة من طرف بنك الجزائر.

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