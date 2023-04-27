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منطقة الإنزال السريع “حيّز الاستغلال” في مطار الجزائر

الشروق أونلاين
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منطقة الإنزال السريع “حيّز الاستغلال” في مطار الجزائر
ح.م
منطقة الإنزال السريع في مطار الجزائر

دخلت منطقة الإنزال السريع للمحطة الغربية بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر حيّز الاستغلال يوم الأربعاء، حسب ما أكدته ولاية الجزائر في بيان.

وستخصّص هذه المنطقة الكائنة فوق الجسر المؤدي إلى المطار، للوقوف القصير للمركبات، لفترات زمنية لا تتجاوز 10 دقائق للسيارات، و30 دقيقة للحافلات.

ولا يسمح بركن السيارات في منطقة الإنزال السريع، من أجل السماح للمسافرين بالوصول إلى محطة المطار في أسرع وقت ممكن.

ويرخّص بالوقوف السريع في هذه المنطقة لكل من السيارات، مركبات توصيل المسافرين، وسيارات الأجرة والحافلات. وفي حال تجاوز وقت الوقوف المسموح به يخضع السائق لإجبارية دفع رسوم نقدية.

رسوم مخالفة المدة الزمنية المسموحة للوقوف في منطقة الإنزال السريع بمطار الجزائر

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