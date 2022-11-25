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رياضة

إقصاء منتخب قطر

علي بهلولي
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إقصاء منتخب قطر
ح.م
لقطة من مباراة مُنتخبَي هولندا والإكواتور

خرج منتخب قطر لِكرة القدم مساء الجمعة مُبكّرا، من مضمار منافسة كأس العالم التي يحتضن أطوارهها.

وجاء ذلك، بعد تعادل منتخب هولندا بِهدف لِمثله مع فريق الإكواتور، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمونديال 2022.

وأدار حكم الساحة الجزائري مصطفى غربال أطوار مباراة هولندا والإكواتور، بِمُساعدة مُواطنَيه وزميلَيه عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري.

وافتتحت هولندا باب التسجيل في الدقيقة السادسة بِواسطة المهاجم كودي غاكبو، بينما عادلت الإكواتور كفّة النتيجة بِهدف أمضاه لاعب الخطّ الأمامي إينر فالونسيا في الدقيقة الـ 49.

وبات الإكواتوري فالونسيا هدّافا مُؤقّتا للمونديال، بِرصيد ثلاثة توقيعات.

وعن الفوج الأوّل ذاته، خسر فريق قطر بِنتيجة (1-3) أمام منتخب السنيغال.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتالي:

1- هولندا

2- الإكواتور

3- السنيغال

4- قطر

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بِتاريخ الثلاثاء المُقبل، تتبارى هولندا مع منتخب قطر، وتُواجه الإكواتور فريق السنيغال.

ويتأهّل رائد ووصيف المجموعة لِثمن نهائي منافسة كأس العالم.

وتعني هذه المُعطيات أن منتخب قطر أُقصي، وبات أوّل فريق يُودّع سباق مونديال 2022.

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