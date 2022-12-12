لجنة مركزية لمتابعة الترسيم الفوري للمعلمين والأساتذة المتعاقدين

نصبت وزارة التربية الوطنية، لجنة مركزية لتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر، الأحد، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترسيم الفوري للمعلمين والأساتذة المتعاقدين، حسبما ورد في بيان عن ذات الوزارة.

وجاء قرار تنصيب اللجنة – يضيف نفس المصدر – عقب ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد عقدت بمقر الوزارة بعد اجتماع مجلس الوزراء، وترأسها وزير القطاع، عبد الحكيم بلعابد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية.

وأشاد بلعابد بالمناسبة “بالقرار الاستراتيجي والهام والحكيم الذي اتخذه رئيس الجمهورية، القاضي بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وهو القرار الذي من شأنه أن يضفي المزيد من الاستقرار في القطاع”.

وأشار الوزير في ذات الصدد إلى أن “الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتغلوا بنفس الصفة لعدة سنوات، حيث أسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خصصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 للاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وظفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة”.

ولضمان السير الحسن للعملية –مثلما أشار إليه البيان– “فقد تم فحص دقيق للوضعية ولاية بولاية، كما أسدى بلعابد تعليمات صارمة لضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال، مع المتابعة الآنية عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية في شقها الخاص بالموارد البشرية”.