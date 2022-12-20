فريق من الدرجة الرّابعة يُحرِج ماندي وزملاءه

وجد اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي وزملاؤه في نادي فياريال سهرة الثلاثاء صعوبات جمّة، في تجاوز عقبة فريق ينتمي إلى الدرجة الإسبانية الرّابعة.

وتأهّل فريق فياريال بِشقّ الأنفس، للدور الـ 16 من عمر مسابقة كأس إسبانيا. رغم أن المُنافس نادي غيخويلو لعب منقوصا من مدافع ومهاجم، بعد نيل كلّ واحد منهما بطاقة حمراء.

و فاز فريق “الغوّاصة الصّفراء” على نادي غيخويلو بِنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي.

وشارك المدافع ماندي أساسيا في صفوف فريقه فياريال، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي غيخويلو.

وطرد الحكم المدافع كارلوس كينتانا في الدقيقة الـ 25، وحينها كان فريقه غيخويلو مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر. ثم زميله المهاجم ألكسندري لورينيزو في الدقيقة الـ 103، وحينها كانت النتيجة تُشير إلى (1-2) لِمصلحة النادي الذي ينتمي إلى “اللّيغا”.