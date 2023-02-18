“علينا أن نطوي صفحة الوداد ونركز على التحديات التي تنتظرنا”

مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي

لم يتفاجأ ميلود حمدي، مدرب شبيبة القبائل، بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام نادي الوداد المغربي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال حمدي خلال الندوة الصحفية بعد الفوز أمام الوداد البضاوي: “سعيد جدا من أجل اللاعبين، والجماهير التي جاءت من كل مكان لدعم فريقها، اللاعبون كانوا مركزين في الملعب، وطبقوا تعليماتي كما يجب، والفضل في هذا الفوز يعود إليهم”. وأضاف “أكدنا من خلال هذا الانتصار، العمل الكبير الذي قمنا به خلال معسكر تركيا، وأننا لم نذهب للسياحة، بل لإعادة الفريق إلى مستواه الحقيقي، واستعادة نعمة الانتصارات”.

وواصل ميلود “الآن علينا أن نطوي صفحة هذه المواجهة، ونركز على التحديات التي تنتظرنا، خصوصا في البطولة المحلية، بما أن الفريق مقبل على مهمة كبيرة وهي تفادي الهبوط”.

وختم “لا يعقل أن يغادر فريق عريق كشبيبة القبائل دوري الأضواء، نحن هنا لإنقاذه وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، وهذا سيحدث بتضافر جهود الجميع، خاصة جماهيرنا الوفية”.

مسجل الهدف القاتل أمام الوداد بدر الدين سوياد يكشف:

“نشكر جماهيرنا الذين لبوا النداء وسعيد بهدفي أمام بطل افريقيا”

أكد بدر الدين سوياد قائد شبيبة القبائل، عن سعادته بتسجيل هدف الفوز لفريقه أمام الوداد المغربي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في الدقيقة 87 من عمر المباراة برأسية قوية أسكنها شباك الوداد.

وقال سوياد، في تصريحات بعد المواجهة: “لا يمكنني وصف شعوري بعد هذا الفوز، أنا في قمة السعادة، خصوصًا أن هذا الانتصار جاء على حساب بطل إفريقيا، الذي أشكره على الأداء الذي قدمه”. وأضاف: “لقد واجهنا فريقًا محترمًا للغاية، ويلعب كرة قدم جميلة، ولم يأت إلى الجزائر في ثوب الضحية، لكننا عرفنا كيف نسير المواجهة لمصلحتنا، وأنهيناها بالطريقة التي كنا نتمنى”. وتابع: “لا يهم الآن من سجل الهدف.. علينا أن نفكر في القادم، لدينا مهمة واضحة وهي تحسين نتائجنا في البطولة الوطنية، ومواصلة العمل لتحقيق نتائج إيجابية في دوري الأبطال”. وختم: “نشكر جماهيرنا كثيرًا، لقد لبوا النداء، وسجلوا حضورهم بقوة في المدرجات، وهذا الأمر حفزنا لنجدد العهد مع الانتصارات”.

اللاعب الدولي السابق رفيق صايفي:

“فوز الشبيبة على الوداد ليس مفاجأة”

أبدى اللاعب الدولي السابق رفيق صايفي، إعجابه بالمستوى الذي ظهر به فريق شبيبة القبائل أمام ضيفه الوداد المغربي، وقال صايفي، في تصريحات لقنوات بيين سبورت: “شبيبة القبائل قدم مباراة رائعة، وأكد أن الكبير يمرض ولا يموت”.

وأضاف: “لا يجب أن ننسى أن شبيبة القبائل أسد إفريقيا، لقد حقق عدة إنجازات في المسابقة، ولا يمكن أن نعتبر هذا الفوز بالمفاجأة، رغم أن الوداد كان قادرا أيضا على تحقيق الانتصار”.

واختتم: “المباراة اكتست طابع الديربي، وهذا جعلها صعبة على الفريقين، لكن شبيبة القبائل عرف كيف ينهيها لصالحه، وأتمنى أن يستعيد الفريق توازنه بعد هذا الأداء”.

اللاعب الدولي السابق سليم بوخنشوش:

“درسنا جيدا الوداد ونجحنا في الحد من خطورة لاعبيه”

عبر سليم بوخنشوش لاعب وسط شبيبة القبائل، عن فرحته وسعادته بالفوز أمام الوداد، الذي سيمنح فريقه دفعة معنوية قوية، لتجاوز دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وتحسين نتائجه في البطولة المحلية.

وقال اللاعب الدولي السابق بعد نهاية اللقاء: “لقد واجهنا فريقًا قويًا، ويمتلك الكثير من الخبرة في المنافسة الإفريقية، لكننا عرفنا كيف نتفادى المفاجأة، وحافظنا على نقاط المواجهة”.

وأضاف: “لقد حاولنا الحفاظ على تركيزنا طيلة الـ90 دقيقة، وبقينا منظمين فوق أرضية الميدان أمام خصم شكّل لنا الكثير من الصعوبات، وجاء إلى الجزائر للعودة بنتيجة إيجابية من ملعبنا”. وواصل: “كنا ندرك أن المباراة ستلعب على جزئيات صغيرة، خصوصًا أنها تكتسي طابع الديربي، لذلك درسنا نقاط ضعف وقوة الوداد، ونجحنا في الحد من خطورة لاعبيه”. وختم: “الآن علينا أن نركز على مشوارنا فيما تبقى من البطولة المحلية، ودوري الأبطال، وأعتقد أن هذا الفوز، سيعيد لنا الثقة في قدراتنا، ونعدكم بأن القادم سيكون أفضل”.