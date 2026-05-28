99.97 بالمئة نسبة استجابة التجار لمداومة ثاني أيام العيد

سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم الخميس، استجابة 53.698 تاجراً لنظام المداومة في ثاني أيام عيد الأضحى.

ويعكس هذا الرقم، حسب ما ذكره بيان للوزارة، تجاوبًا واسعًا لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين.

بالمقابل، تم تسجيل عدم التزام 13 متعاملا اقتصاديا بتسخيرة المداومة، من مجموع 53.711 تاجراً. ويتعلق الأمر بـ:

ولاية باتنة: محلان للمواد الغذائية ومحل إطعام سريع واحد.

ولاية معسكر: مخبزة واحدة.

ولاية تيارت: مخبزة واحدة.

ولاية الوادي: مخبزة واحدة.

ولاية البليدة: مخبزتان ومحل للمواد الغذائية.

ولاية عنابة: مخبزتان.

ولاية الطارف: مخبزتان.

من جهة أخرى، تلقت الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 15 بلاغا تخص عدم احترام نظام المداومة، وعدم إشهار الأسعار، إلى جانب نظافة المحل والمنتوج.

كما أظهرت بيانات التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم”، أن 26.826 مستخدما اعتمدوا على التطبيق خلال اليوم الثاني من عطلة العيد.

“وهو ما يعكس تزايد الإهتمام باستخدام الوسائل الرقمية التي وضعتها الوزارة تحت تصرف المواطنين، للإبلاغ عن التجاوزات، والاستعلام عن التجار المناوبين”، يقول البيان.