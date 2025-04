A cet aéroport français, le risque de perdre ses bagages est le plus élevé!

C’est l’un des pires aéroports au monde en la matière

Atterrir à l’aéroport français, Roissy-Charles de Gaulle, n’est guère une meilleure idée car il est le deuxième pire aéroport au monde en matière de bagages. Du coup, c’est là où vous risquez le plus de perdre vos bagages.

Enregistrer un bagage en soute et ne pas le retrouver sur le tapis roulant une fois arrivé à destination est le cauchemar numéro un de nombreux passagers. Les risques de ne pas remettre la main sur sa valise varient considérablement selon le lieu où vous atterrissez. Justement, une étude menée par AirAdvisor dévoile la liste des endroits où les risques de perte ou vol de bagages sont les plus élevés.

Une gestion des bagages jugée “chaotique” à Roissy

Malheureusement, Roissy-Charles de Gaulle est le deuxième pire aéroport au monde en matière de bagages parmi les 53 aéroports passés à la loupe. “Il faut en moyenne 26 minutes pour rejoindre la zone de récupération des bagages depuis la porte d’arrivée, un temps record parmi tous les aéroports étudiés”, déplore AirAdvisor. “En ajoutant à cela un volume annuel de passagers qui le place au 4ᵉ rang du classement, on comprend pourquoi la gestion des bagages à CDG peut sembler totalement chaotique”, poursuit l’étude. Différents facteurs ont été analysés pour classer les aéroports: volume de passagers annuel, nombre de commentaires négatifs, temps moyen pour récupérer ses affaires… À ce petit jeu, seul l’aéroport de Londres-Heathrow, plombé par le volume de recherches concernant les bagages perdus, obtient un moins bon score que Roissy.

À l’inverse, certains aéroports semblent prendre le plus grand soin de vos affaires. C’est le cas de l’aéroport international de Darwin en Australie qui “ne comptabilise qu’un seul avis négatif sur Yelp” et où la zone de récupération des bagages “se trouve à seulement 5 minutes à pied de la porte d’embarquement”. Difficile dans ce cas d’avoir de mauvaises surprises. L’aéroport de Nice, le troisième de France en termes de fréquentation derrière Roissy et Orly, se distingue en se classant au septième rang mondial. Un bon score mais très loin des standards de l’aéroport international du Kansai, au Japon, qui a déclaré à l’automne dernier n’avoir jamais perdu un seul bagage!

Source: Agences