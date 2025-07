AADL 3: La réponse aux demandes des souscripteurs avant fin juillet

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) répondrait aux demandes des souscripteurs au programme location-vente (AADL 3) avant la fin du mois de juillet courant, a fait savoir, mardi à Alger, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed-Tarek Belaribi.

«Les souscripteurs attendent une réponse à leurs dossiers», a indiqué M. Belaribi à la presse en marge de la 44ème Assemblée générale (AG) de la Banque de développement «Shelter Afrique» (ShafDB), estimant qu’ils recevraient «avant la fin du mois de juillet courant, une réponse de l’Agence AADL qui se penchera sur cette question».

M. Belaribi a souligné l’importance de réaliser les logements du programme «AADL 3» selon les attentes des futurs bénéficiaires. Les inscriptions au programme «AADL 3» avaient été lancées en juillet 2024, et ont enregistré plus de 1,4 million d’inscrits. Plus de 900.000 souscripteurs remplissant les conditions requises ont été recensés jusqu’à mai dernier, a-t-on rappelé.

L’Algérie accueille, du 15 au 17 juillet, les travaux de l’AG de la Banque de développement «Shelter Afrique» (ShafDB), avec au programme l’examen des stratégies devant promouvoir le logement et le développement urbain durable en Afrique.

L’événement réunit les ministres de l’Habitat et des Finances des Etats membres, les actionnaires, les banques centrales, les promoteurs immobiliers, les investisseurs et les partenaires du financement du développement.