AADL 3: Rencontre sur les procédures préparatoires au lancement du projet

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a présidé, jeudi soir, une réunion technique sur les procédures préparatoires au lancement du projet “AADL 3”, qui a porté sur la situation foncière destinée à la réalisation de ce projet au niveau des 58 wilayas, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre s’est déroulée au siège de la Banque nationale de l’habitat (BNH), en présence des directeurs centraux du ministère, du directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), des directeurs de wilaya de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, ainsi que des directeurs régionaux de l’AADL.

Lors de cette réunion, un aperçu global a été présenté, par GPS (Système de positionnement mondial), de toutes les assiettes foncières disponibles au niveau des 58 wilayas, l’AADL disposant actuellement des procès-verbaux du choix du terrain, remis par les walis.

L’opération de préparation des actes de propriété des assiettes foncières choisies à ce jour pour accueillir le projet AADL 3, a également été abordée.

Le ministère a précisé que les sorties de terrain préprogrammées concernant ces assiettes ont permis de déterminer leur statut juridique et technique et leur aptitude à accueillir ce projet.

Lors de son intervention, M. Belaribi a salué les efforts déployés par le groupe de travail et a donné des instructions à l’effet d’œuvrer à la réalisation du programme tracé dans chaque wilaya en fonction de ce qui est disponible. Il a appelé à consentir davantage d’efforts pour trouver et mobiliser les assiettes foncières nécessaires à la concrétisation du projet AADL 3.

Cette rencontre, ajoute le communiqué, vient clôturer une série de réunions tenues précédemment, en tenant compte des orientations et instructions du ministre qui a insisté sur la coordination permanente avec les autorités locales et les walis, pour trouver les assiettes foncières nécessaires avant le lancement de l’opération de souscription au programme “AADL 3”.

Le ministère a, également, estimé que “cette étape préliminaire est essentielle pour le succès de l’opération, sur la base de l’expérience acquise dans les projets “AADL 1” et “AADL 2″, où les assiettes foncières constituaient un obstacle à l’accélération du lancement de projets”.

Une deuxième rencontre sera consacrée à la présentation de la plateforme numérique nouvellement créée, et à un exposé sur le caractère architectural et urbain du projet “AADL 3” et ses caractéristiques techniques, ainsi que l’organisation d’une autre rencontre dédiée aux textes juridiques et réglementaires régissant ce programme, a conclu le ministère.