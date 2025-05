AADL 3: Voici le dernier délai pour l’activation des comptes et le téléchargement des dossiers

Le dernier délai pour l’activation des comptes et le téléchargement des dossiers pour le programme AADL 3 a été fixé au 20 mai 2025. Cette information a été communiquée par l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) à travers un communiqué officiel.

Les inscrits au programme AADL 3 doivent impérativement finaliser ces démarches avant cette date limite afin de pouvoir poursuivre leur participation. La plateforme numérique, lancée le 11 mars 2025, permet aux inscrits de compléter ces démarches en ligne, facilitant ainsi l’accès aux documents nécessaires pour l’avancement du programme.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte où l’AADL a mis en place cette plateforme pour mieux organiser et fluidifier les procédures administratives liées à l’attribution des logements dans le cadre du programme AADL 3. Cette initiative vise à simplifier les démarches pour les citoyens et à réduire les délais de traitement des dossiers. Il faut souligner que l’Agence a invité, le 15 avril derniers, les retardataires à consulter la plateforme www.aadl.dz.

Le ministre de l’Habitat avait annoncé en décembre 2024 que le programme AADL 3 serait une priorité pour le gouvernement en 2025. L’objectif est de répondre à la forte demande de logements dans le pays et d’accélérer les procédures de construction et de livraison. Le ministre a précisé que le programme AADL 3 offrirait des opportunités aux ménages algériens pour accéder à des logements modernes et accessibles.

Il a également mentionné la mise en place de cette plateforme numérique pour faciliter l’enregistrement et le suivi des demandes, en réponse aux critiques concernant la lenteur des procédures dans les programmes précédents. Selon le ministre, cette digitalisation des démarches permettrait une meilleure gestion et transparence dans l’attribution des logements, tout en offrant une plus grande facilité d’accès pour les citoyens.

Le programme AADL 3, qui s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’habitat en Algérie, fait partie des projets gouvernementaux visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, en particulier ceux qui n’ont pas accès à un logement décent. Le ministre a ajouté que la mobilisation de ressources pour le financement et la construction serait renforcée pour garantir le succès du programme et la satisfaction des bénéficiaires.