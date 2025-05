AADL3: Plus de 900 000 souscripteurs remplissent les conditions requises

Le traitement des dossiers des souscripteurs inscrits au programme de logements location-vente (AADL 3), a permis de recenser, à ce jour, plus de 900 000 inscrits remplissant les conditions requises pour bénéficier d’un logement, a annoncé, hier lundi à Alger, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi.

Lors d’une conférence de presse, en marge de sa visite au Salon international du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction «Batimatec 2025», organisé au Palais des expositions, le ministre a précisé que «l’étude des demandes de souscription via la plateforme dédiée à AADL 3, a permis de recenser 901 000 souscripteurs remplissant les conditions requises pour bénéficier des logements de type location-vente, sur un total de 1,024 million de dossiers traités».

L’opération de traitement des dossiers est toujours en cours, en coordination avec toutes les parties concernées, notamment la Direction générale du Domaine national, les caisses d’assurance sociale et les services du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, afin de vérifier les informations des souscripteurs, pour que les logements soient attribués à leurs véritables ayants droit, a ajouté M. Belaribi.

Concernant l’aspect architectural, le ministre a indiqué que les nouveaux logements AADL connaitront plusieurs améliorations, dont l’équipement des immeubles, pour la première fois, d’un système de chauffage central, afin de veiller à la sécurité des citoyens et d’éviter les asphyxies au monoxyde de carbone.

Ces améliorations figureront dans le cahier des charges qui «sera publié dans les prochains jours», selon M. Belaribi qui a ajouté que la réalisation des immeubles AADL sous forme de tours ne se fera que dans les wilayas connaissant un manque d’assiettes foncières, avec la mise en place de nouvelles mesures pour améliorer la gestion des ascenseurs.

Dans le même contexte, le ministre a soutenu que l’Agence AADL s’employait à fixer des prix de logements accessibles pour les citoyens, notant que «ces prix seront équivalents ou inférieurs à ceux appliqués aux logements LPA».

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, était accompagné lors de sa visite au Salon, du ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, du ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, du ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, ainsi que de responsables d’organismes nationaux, et de membres du corps diplomatique accrédité.