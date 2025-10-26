-- -- -- / -- -- --
Accidents de la route: 3 morts et 541 blessés en 48 heures

Trois (3) personnes sont décédées et 541 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route survenus ces dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique samedi un bilan de la Protection civile.

«Durant la période du 23 au 25 octobre en cours, les éléments de la Protection civile ont enregistré 410 interventions, suite à plusieurs accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas, ayant causé trois décès sur les lieux d’accidents et 541 blessés», précise la même source.

