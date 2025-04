Aéroport d’Alger: Ouverture de la première boutique Duty Free(vidéo)

Une boutique Free shop a été ouverte, samedi à l’Aéroport international Houari Boumediene d’Alger, présentant plusieurs marques nationales et internationales.

Dans une déclaration à la presse, le Président directeur général (PDG) de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), Mokhtar Said Mediouni, a affirmé que la superficie totale de ce Free shop, appelé “Horizon”, est de 2 400 mètres carrés, ajoutant que la SARL Salvo Grima Group Duty Free Algiers, qui a remporté le contrat d’exploitation du Free shop, a aménagé cet espace “avec une main-d’œuvre algérienne et en utilisant des matériaux locaux”.

L’exploitation de ce Free shop a commencé aujourd’hui progressivement, l’espace devant être pleinement utilisé d’ici le début du mois de mai prochain, selon les déclarations de M. Mediouni qui a salué les moyens déployés par la société exploitante et son engagement à fournir une structure moderne répondant aux normes internationales.

De son côté, le gérant de la SARL Salvo Grima Group Duty Free Algiers, Mohamed Salah Belhouchet, a affirmé que les derniers produits de marques internationales seront disponibles au Free shop de l’aéroport international d’Alger, ajoutant que la première partie du Free shop, qui a ouvert aujourd’hui, ne représente que 30 % de la superficie totale.

A cet égard, il a expliqué que lorsque la deuxième partie ouvrira, le Free shop sera divisé en plusieurs espaces selon la nature des produits (parfums, cosmétiques, chocolat, jouets, vêtements de luxe, bijoux, ..etc).

Par ailleurs, de nombreux voyageurs algériens et étrangers ont exprimé leur satisfaction quant à l’ouverture de ce Free shop, à la qualité des produits, aux prix “compétitifs” et au “bon accueil”.

Pour rappel, un contrat de location de la superficie du Free shop a été signé en janvier dernier, entre l’aéroport international d’Alger et la SARL Salvo Grima.