Affaire de Djamel Bensamail: Un accusé avoue son appartenance au mouvement terroriste “MAK”

Le procès des individus impliqués dans le meurtre et le lynchage du cadavre du jeune Djamel Bensmail durant des incendies qu’avait connus la wilaya de Tizi Ouzou pendant l’été de 2021, s’est poursuivi, dimanche, au tribunal criminel d’appel de Dar El Beida à Alger, avec l’aveu fait par un accusé concernant son appartenance au groupe terroriste “MAK” aux rangs desquels il activait depuis l’année 2012 jusqu’au 2016.

Lors des étapes de procès, nombre d’accusés ont été auditionnés. Ainsi, l’accusé dénommé (M.M.A) a fait l’aveu d’appartenir au groupe terroriste “MAK” après avoir été confronté par la présidente de la Cour avec les comptes-rendus qui prouvent qu’il avait bel et bien suivi l’activité de ce mouvement et ce qu’il diffusait à travers le net.

Lors de son interrogatoire, l’accusé a répondu qu’il avait activait au sein du mouvement “MAK” pour une durée de 4 années, avant qu’il ne se retire, “car non convaincu des idées séparatistes du mouvement”, a-t-il dit.

Dans son intervention, le procureur général a interrogé le mis en cause, rappelant que nombre d’accusés étaient en contact avec lui car “membre actif” du MAK. Il les appelaient à l’organisation des manifestations.

La présidente du tribunal a confronté l’accusé avec des preuves confirmant sa relation avec le chef de ce mouvement terroriste, dit “Ferhat Mhenni”, à savoir le numéro de ce dernier qui figurait dans la listes des appels du téléphone mobile de l’accusé (M.M.A). Ce dernier a fini par avouer qu’il avait obtenu le numéro de Ferhat Mhenni, sans l’avoir appelé”.

Les questions adressé aux autres accusés étaient axées sur les faits et les circonstances entourant l’assassinat du jeune Djamel Bensmail, notamment entrée par effraction d’un centre de police et d’un véhicule de police, prise des photos de la victime et l’appel à la violence outre la relation avec le mouvement terroriste “MAK”.

Les accusés ont été également confrontés quant aux vidéos et photos prises qui les incriminent et aux déclarations recueillies lors de leur interrogatoire par la police judiciaire.

Pour rappel, le tribunal criminel de première instance de Dar El-Beïda avait condamné, le 24 novembre 2022, 94 accusés pour meurtre et lynchage du cadavre du jeune Djamel Bensmail.

Le tribunal avait condamné 49 accusés à la peine capitale, 28 autres accusés à des peines allant de deux (02) à dix (10) ans de prison ferme, et avait acquitté 17 autres.