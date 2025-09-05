-- -- -- / -- -- --
Agression d’un couple sur l’autoroute : 5 individus placés en détention provisoire

Cinq (5) individus, dont deux mineurs, ont été placés, jeudi, en détention provisoire pour leur implication dans une affaire d’agression contre un couple sur l’autoroute, suite à la diffusion d’une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, indique un communiqué du parquet de la République près le tribunal d’El Harrach.

“Conformément aux dispositions de l’article 19, alinéa 03, du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal d’El Harrach informe l’opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre toute forme de crimes, et suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant un groupe d’individus agressant un homme et son épouse sur l’autoroute, le parquet de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire sur les faits”, précise le communiqué.

L’intensification des recherches a permis “l’arrestation, en un temps record, des mis en cause par la brigade de la Gendarmerie nationale (GN) de Mohammadia”, ajoute la même source. Il s’agit de (B. H.), (B. A.) et (S. M.), ainsi que des deux mineurs (B. H.) et (B. A.).

“Déférés jeudi 4 septembre 2025 devant le parquet, ils ont été poursuivis selon la procédure de la saisine immédiate pour les adultes et par requête introductive devant le juge des mineurs pour les deux mineurs, pour les délits de mise en danger de la vie d’autrui, dégradation volontaire de biens d’autrui et stationnement abusif entravant la circulation”, ajoute la même source.

“Tous les accusés ont été placés, le même jour, en détention provisoire”, conclut le communiqué.

