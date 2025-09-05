Agression d’une jeune fille à Dely Ibrahim: L’un des auteurs placé en détention provisoire

Le juge des mineurs près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger), a ordonné, jeudi, le placement en détention provisoire d’un mineur impliqué dans l’agression d’une jeune fille à Dely Ibrahim par deux jeunes circulant à moto dans le but de lui dérober son sac à main, le second accusé étant en état de fuite, indique un communiqué du procureur de la République près le même tribunal.

“Conformément aux dispositions de l’article 19 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs informe l’opinion publique qu’à la suite de la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant deux jeunes conduisant une moto à Dely Ibrahim, arrachant à une jeune fille son sac à main, ce qui a entraîné sa chute et des blessures corporelles, des investigations ont été ouvertes et ont permis d’identifier les auteurs”, précise la même source.

Il s’agit du mineur répondant aux initiales (H. I.) qui a été arrêté ainsi que de son complice, un adulte (M. Z.) qui est en état de fuite.

En date du 4 septembre 2025, le mineur (H. I.) a été déféré devant le parquet de la République et a été poursuivi sur requête introductive du juge des mineurs pour le délit de vol dans des circonstances aggravantes avec violence en réunion, conformément à l’article 353 du code pénal. Le dossier du second suspect (M. Z.) a été transmis au juge d’instruction pour le même chef d’accusation afin qu’un mandat d’arrêt soit émis à son encontre.

Après audition du mineur lors de sa première comparution, le juge des mineurs a ordonné son placement en détention provisoire, selon le communiqué du procureur de la République.