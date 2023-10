Agression sioniste à Ghaza: Le bilan grimpe à 493 martyrs et de 2.751blessés

Le bilan de l’agression sioniste contre la population de la bande de Ghaza s’est aggravé dans la

soirée de dimanche à lundi pour atteindre 493 martyrs dont 91 enfants et 61 femmes et plus de 2751blessés, selon des sources médicales citées par l’agence palestinienne WAFA.

L’armée d’occupation sioniste a notamment commis deux massacres à Khan younes, au sud de la bande de Ghaza, et dans la ville de Beit Hanoune, au nord, coûtant la vie à des nourrissons, des femmes et des personnes âgées, ajoute WAFA, qui a souligné que cette agression a provoqué le déplacement de plus de 20.000 Palestiniens vers 23 centres d’hébergement dans différents gouvernorats de la bande de Ghaza, et la destruction totale de 13 tours, des immeubles résidentiels, dont 159 appartements complètement démolis, tandis que 1.210 unités résidentielles ont été partiellement détruites et endommagés, dont 36 unités devenues inhabitables.

L’agression sioniste contre Ghaza s’est poursuivie dimanche pour la deuxième journée consécutive, provoquant un tollé dans le monde, et une vive condamnation de l a communauté internationale.(APS)