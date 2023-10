Agression sioniste contre Ghaza: Sept partis politiques expriment leur soutien absolu au peuple palestinien

Sept partis politiques ont affirmé, jeudi dans une déclaration conjointe, leur soutien absolu au peuple palestinien face à l’agression sioniste barbare contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie, appelant à la formation d’une instance de coordination pour la consultation et le soutien à la Palestine.

“Dans le but d’examiner les rôles et les obligations qui incombent à la classe politique algérienne pour soutenir le peuple palestinien dans sa courageuse révolution”, les présidents des partis du Mouvement de la société pour la paix (MSP), d’El Fadjr El Jadid, du Mouvement Ennahda, de la Voix du peuple, du Front de la Justice et du Développement (FJD), de Jil Jadid et de Talaie El Hourriyet se sont réunis pour exprimer “leur soutien absolu à la révolution du peuple palestinien, et affirmer son droit à la résistance et à la protection des Lieux Saints, en tête desquels la Mosquée d’Al-Aqsa”, note la même source.

Ils ont également exprimé “leur indignation et leur rejet de la politique de deux poids, deux mesures, menée par les grandes puissances qui prônent les droits de l’homme et le droit international humanitaire, mais qui soutiennent l’occupant”, lit-on dans le communiqué, selon lequel les chefs de partis “ont dénoncé la politique de normalisation qui a donné le feu vert à la barbarie sioniste”.

Les partis politiques ont, dans le même contexte, affiché “leur rejet des positions complaisantes de certains pays arabes, lors de la dernière réunion du Conseil de la Ligue arabe, et se sont félicité de la position des pays, à l’image de l’Algérie, qui ont émis des réserves et se sont opposés à ce que la victime et le bourreau soient mis sur la même pieds d’égalité”.

Les signataires de la Déclaration ont qualifié les événements de Ghaza de “génocide et des massacres prohibés par le droit international, car constituant des crimes de guerre, qui doivent être condamnés”.