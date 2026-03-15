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M’sila: 5 morts et 38 blessés dans un accident de la route à Ben Srour

Echoroukonline
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M’sila: 5 morts et 38 blessés dans un accident de la route à Ben Srour

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 38 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi soir dans la commune de Ben Srour (wilaya de M’sila), a indiqué dimanche la Protection civile.

L’accident s’est produit à la suite d’une collision entre un bus desservant la ligne El Oued-Tlemcen et un camion, sur la route nationale RN 46 dans la commune de Ben Srour, a-t-on précisé.

Le bilan fait état de 5 personnes décédées (2 hommes, 2 enfants et une femme), et de 38 autres blessés qui ont reçu les premiers soins sur place avant d’être évacués vers l’hôpital, a détaillé la même source.

Les services de la Protection civile ont mobilisé, à la suite de cet accident, tous les moyens nécessaires, dont 7 ambulances, ainsi que de nombreux éléments, selon la même source.

APS

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