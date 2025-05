Aïd El-Adha: Arrivée au port d’Annaba d’un navire chargé de plus de 8.000 têtes d’ovins en provenance de Roumanie

Ce premier lot destiné aux wilayas d’Annaba et d’El Tarf, a été réceptionné au port d’Annaba sous la supervision des walis d’Annaba et d’El Tarf, respectivement MM. Abdelkader Djellaoui et Mohamed Meziane, en présence de cadres centraux du ministère des Transports et des responsables des organismes impliqués dans l’opération.

Les deux walis ont affirmé, dans une déclaration à la presse, que toutes les conditions nécessaires ont été réunies pour mener à bien l’opération de réception des moutons et de leur contrôle sanitaire durant la période de quarantaine et ce, avant de les acheminer vers les points de vente aménagés dans les deux wilayas.

Le déchargement des bêtes, effectué aussitôt après le contrôle sanitaire à bord par des inspecteurs vétérinaires, a été suivi de la mise en quarantaine des moutons importés dans les lieux prévus à cet effet dans les wilayas d’Annaba et d’El Tarf.

L’inspection vétérinaire d’Annaba a mobilisé plus de 60 vétérinaires pour assurer le contrôle sanitaire des ovins au niveau des centres de quarantaine aménagés dans la commune d’El Bouni et des différents points de vente prévus, a indiqué Halima Berredjem, inspecteur vétérinaire à la direction des Services agricoles d’Annaba.

16 points de vente de moutons sont prévus dans la wilaya d’Annaba, a-t-on précisé. L’opération s’inscrit dans le cadre des mesures visant à répondre à la demande nationale en moutons à l’occasion de l’Aïd El-Adha et à en assurer la disponibilité à travers les différentes wilayas du pays.