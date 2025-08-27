-- -- -- / -- -- --
Air Algérie annonce des perturbations de vols

Echorouk
a compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a indiqué ce mercredi, que son programme de vols connaît «des perturbations depuis plusieurs jours», en raison de «contraintes opérationnelles survenues de façon inattendue».

Ces perturbations qui «risquent de se poursuivre encore jusqu’à vendredi», sont la conséquence «des effets cumulés» de ces contraintes, ayant provoqué «une forte tension sur les opérations», s’ajoutant à «la densité de l’activité qui caractérise la période de pic de la saison estivale», a précisé la compagnie dans un communiqué.

Air Algérie a présenté ses excuses à sa clientèle pour «les désagréments engendrés» et a assuré mettre «tout en œuvre pour rétablir la situation au plus vite et revenir à une régularité optimale des programmes des vols».

