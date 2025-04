Air Algérie lance ce dimanche la première ligne aérienne Alger – Abuja

La compagnie nationale Air Algérie a annoncé, samedi dans un communiqué, le lancement d’une nouvelle ligne aérienne entre Alger et Abuja (Nigeria), à partir de ce dimanche.

Cette liaison aérienne sera opérée via la ville de Douala, permettant ainsi l’organisation de vols réguliers entre Alger et Abuja via Douala, avec la possibilité d’acheter des billets aller-retour entre Douala et Abuja, a précisé la même source.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de la compagnie pour étendre son réseau de vols et renforcer les relations de coopération entre l’Algérie et le Nigeria.

Elle s’inscrit également dans le cadre des efforts d’Air Algérie pour renforcer sa présence sur le continent africain, visant à répondre aux attentes de ses clients en facilitant les déplacements et en approfondissant la complémentarité entre les pays de la région.

La compagnie a invité ses clients souhaitant obtenir d’amples informations à se rapprocher de ses agences commerciales ou à contacter le centre Service Client via le numéro 3302.