Al-Maliki salue la position “ferme et solidaire” de la Chine envers la Palestine

Le ministre palestinien des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire, Riyad Al-Maliki, a salué la position “ferme et solidaire” de la Chine envers le peuple palestinien, a rapporté l’agence de presse Wafa.

Recevant mercredi à Ramallah, l’envoyé du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Kejian, Al-Maliki a indiqué que “les autorités palestiniennes apprécient énormément les efforts continus déployés par la Chine dans tous les forums internationaux pour soutenir la création de l’Etat palestinien et le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, en particulier la plaidoirie que la Chine a récemment présentée devant la Cour internationale de Justice(CIJ)”.

Al-Maliki a salué, dans le même contexte, “l’importance des déclarations faites par la diplomatie chinoise depuis le début de l’agression sioniste contre la bande de Ghaza, le 7 octobre 2023, et son aide humanitaire au profit du peuple palestinien à travers notamment le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés (UNRWA)”.

Pour sa part, Kejian a réitéré à cette occasion “la position permanente et inébranlable de son pays en faveur de la justice, de la paix et du droit international, en soutenant le principe de la solution à deux Etats, la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Ghaza, ainsi que le rejet des déplacements forcés des Palestiniens”.

Il a également souligné que “la Chine soutenait l’adhésion à part entière de l’Etat palestinien aux Nations Unies et la tenue dès que possible d’une conférence internationale de paix à partir de laquelle un processus de paix crédible serait lancé sur la base du droit international et des résolutions de légitimité internationale”.