هل تنبّأ “وادي الذئاب” بالأحداث في أوكرانيا قبل 7 سنوات؟

فيما مثّل زيلينسكي الفنان دور الرئيس الأوكراني الذي يدافع عن بلده "كوميديا"!

– ..الحروب الكبيرة تبدأ دائما من أوروبا..

-..أنت تقصد الحرب بين الكاثوليك ( أغلبية المسيحيين في أوروبا الغربية). والأرثوذكس (أغلبية المسيحيين في روسيا )؟.

يدور هذا الحوار بين “مراد علمدار” بطل سلسلة “وادي الذئاب” الدرامية ، ذائعة الصيت في تركيا وفي العالم العربي أيضا ، ومحدّثه “الأستاذ الأعظم” الذي يفترض أنه صاحب أكبر رتبة قيادية في المنظمة الماسونية. حول ما يعتبره منتجو السلسلة اليوم ، “تنبُّؤا” بالتدخّل العسكري الروسي في الأراضي الأوكرانية. وهذا قبل عدّة سنوات على نشوب الوقائع ، حسب ما تحدثت عنه إحدى الصفحات الرسمية للمسلسل على فيسبوك نهاية الأسبوع الماضي.

وتوقّف بثّ سلسلة وادي الذئاب عند الحلقة الأخيرة من الجزء العاشر في العام 2015. لكن صفحاته الاجتماعية لا تزال تنشر بعض المقتطفات والصور من حلقات وأجزاء سابقة. منها ما جاء في منشور على الصفحة التي تحمل اسم بطل السلسلة في نسختها الأصلية “Polat Alemdar “، يفيد بأنّ المسلسل قد أشار إلى “الأحداث بين روسيا وأوكرانيا قبل عدّة سنوات” ، في إحدى اللقطات من موسمه العاشر ، أرفقت رابطا لإعادة مشاهدتها على يوتيوب.

وتتعلّق اللقطة المذكورة بحديث يدور بين “مراد علمدار” ، وهو رجل مخابرات نافذ يتولّى مهمّات خطيرة لصالح الدولة التركية العميقة ، عندما وقع أسيرا بين يدي ما يسمى “الأستاذ الأعظم” . ليطلعه هذا الأخير ، مع توالي أحداث الحلقة ، على بعض مخططات المنظمة لإثارة الحروب والنزاعات في عدّة مناطق من العالم . بما في ذلك منطقتي البلقان وأوروبا الشرقية ، حيث يتفاقم صراعٌ دامٍ بين روسيا وأوكرانيا منذ فجر يوم 24 فيفري الجاري.

يقول الأستاذ الأعظم لعلمدار :”هل تعرف ما الذي فعلته روسيا في الفترة الأخيرة؟. لقد تمكنوا بسهولة من إثارة الفوضى في أوكرانيا بسيطرتهم على القرم . وهم يحاولون الآن تقسيمها إلى قسم شرقي وآخر غربي..قبضة روسيا قويّة يا مراد”.

..الصورة في الواقع

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل مساء يوم 21 فيفري الجاري ، عن اعتراف بلاده بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة الدونباس الناطقة بالروسية شرقي أوكرانيا . وجاء قرار بوتين بعد سنوات على إعلان استقلالها عن بقية البلاد . عقب حرب طاحنة أودت بأرواح الآلاف من الأشخاص في العام 2014 ، بالتزامن مع سيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم.

وفجر الخميس 24 فيفري ، أطلقت القوات الروسية عملية عسكرية خاصة في أراضي أوكرانيا . ردّا على القصف الأوكراني الذي استهدف الجمهوريتين المنفصلتين ، حسب رواية موسكو . يحدث هذا وسط تنديد الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وتلويحها بأشدّ العقوبات ضد روسيا.

زيلينسكي الممثّل في دور الرئيس المثالي “مجدّدا” !

ولم تكُن السلسلة التركية المحتوى الفنّي الوحيد الذي يتطرّق إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية ، قبل وقوعها على غير العادة . فرئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي نفسه ، كان قد أدّى دور الرئيس البطل الذي يدافع عن شعبه وعن بلاده ، في عمل كوميدي يعود إلى نفس السنة: 2015.

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ومثّل زيلينسكي الذي انتخب رئيسا لأوكرانيا في ماي 2019 ، دور أستاذ التاريخ المرح الذي يجد طريقه لرئاسة البلاد ، في مسلسل تلفزيوني بعنوان “خادم الشعب” ، عبر مقطع فيديو التقطه أحد تلامذته عندما كان يلقي خطابا حماسيا حول الفساد في أثناء الدرس . انتشر المقطع بسرعة على الانترنت . وأصبح مدرّس التاريخ ذو الشعبية الكاسحة قائدا للدولة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزيلينسكي في مسلسل”خادم الشعب” ، وهو يحمل سلاحا رشّاشا . لمقارنتها مع تصريحاته منذ بداية التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا ، عندما يؤكد وهو يرتدي بزّة القتال ، أنه سيبقى في العاصمة كييف إلى غاية صدّ الهجوم.