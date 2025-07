Alerte météo: des températures pouvant atteindre les 49 °C

L’Office national de la météorologie a annoncé, ce mardi, la poursuite de la vague de chaleur dans plusieurs wilayas du pays, avec des températures pouvant atteindre les 49 °C.

L’Office a précisé dans une alerte de niveau 1 (couleur jaune) que les wilayas concernées sont Batna, M’Sila, Biskra, El M’Ghair, Timimoune, In Salah, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Guezzam et Tindouf.

Par ailleurs, certaines zones côtières connaîtront de fortes vagues, notamment les plages de Jijel, Bejaïa, Azeffoun, Dellys et Alger, selon la même source.