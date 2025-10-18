Alger: Démantèlement d’une bande pour agression d’une personne à Birtouta

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont démantelé une bande ayant agressé une personne dans un quartier de la commune de Birtouta (Alger), suite à la diffusion d’une vidéo de cet acte criminel sur les réseaux sociaux, indique, vendredi, un communiqué des mêmes services.

Les faits remontent à “l’agression et au vol dont a été victime une personne par trois individus, après avoir été piégé par l’un d’eux qui avait sollicité une course via une application mobile”, a précisé la même source.

A la suite de cet acte, les services de la Gendarmerie nationale ont “activé les dispositifs de renseignement et intensifié les investigations, à travers l’exploitation de la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux documentant cette agression”.

L’opération a permis d’identifier les suspects, suite à quoi un plan bien ficelé a été mis en place et s’est soldé par la localisation et l’arrestation des mis en cause en un temps record, selon la même source.

“Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause seront présentés devant le procureur de la République territorialement compétent”, conclut le communiqué.