Algérie Poste: Lancement du nouveau système expérimental d’horaire de travail dans 7 bureaux pilotes à partir de samedi

L’établissement “Algérie Poste” a annoncé, vendredi dans un communiqué, le lancement officiel, à compter de samedi, du nouveau système expérimental d’horaire de travail, qui s’étale sur six (6) jours par semaine, de 8h00 à 18h00, au niveau de sept (7) bureaux de poste pilotes à travers le pays.

En vertu de cette décision qui intervient conformément aux instructions du ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, “les bureaux concernés seront ouverts aux citoyens de 8h00 à 18h00, 6 jours/7”, précise le communiqué.

Les bureaux concernés sont ceux de “Tamanrasset (recette principale), Sétif (Aïn Azel), El Bayadh (Bougtob), Tlemcen (Les Cerisiers), Oran (Arzew), Batna (Aïn Touta) et Naâma (Assela)”.

“Ces bureaux pilotes feront l’objet d’un suivi quotidien selon des critères liés à la qualité de l’accueil et des services, avec la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour garantir la continuité et le bon fonctionnement du service”, ajoute la même source.

Dans ce cadre, Algérie Poste a réaffirmé son engagement à “poursuivre les efforts de modernisation et de développement, à fournir à ses clients des prestations de qualité et à contribuer activement au soutien du développement national”.

