-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Algérie Poste met en garde contre des tentatives d’hameçonnage ciblant ses clients

Echorouk
  • 39
  • 0
Algérie Poste met en garde contre des tentatives d’hameçonnage ciblant ses clients

Algérie Poste a appelé ses clients à faire preuve de vigilance face aux tentatives d’hameçonnage via de faux SMS contenant des liens frauduleux imitant sa page officielle, a indiqué mercredi un communiqué de l’entreprise.

Algérie Poste a précisé avoir «détecté récemment des tentatives d’hameçonnage via de faux SMS contenant des liens frauduleux imitant sa page officielle dans le but de voler les données personnelles et confidentielles de ses clients (numéros de compte et mots de passe)».

L’entreprise a rappelé, dans son communiqué, les liens de ses pages officielles sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, ainsi que les liens vers ses applications certifiées.

Dans ce contexte, Algérie Poste appelle ses clients à la vigilance, leur conseillant vivement de ne pas cliquer sur des liens suspects reçus par SMS ou par courriel et de ne jamais saisir leurs données personnelles avant de s’assurer de l’authenticité et de la sécurité de la page, afin d’éviter d’être victimes de telles tentatives d’hameçonnage.

Articles en Relation
Persistance de la vague de chaleur sur plusieurs wilayas du Nord

Persistance de la vague de chaleur sur plusieurs wilayas du Nord

Transports: 5400 bus vétustes seront remplacés au cours des 6 prochains mois

Transports: 5400 bus vétustes seront remplacés au cours des 6 prochains mois

Le président de la République préside une réunion consacrée au secteur des transports

Le président de la République préside une réunion consacrée au secteur des transports

De fortes vagues attendues sur les zones côtières à partir de demain jeudi

De fortes vagues attendues sur les zones côtières a partir de demain jeudi

Le chargé d’affaires de l’ambassade de France à Alger convoqué par le ministère des Affaires étrangères

Le chargé d’affaires de l’ambassade de France a Alger convoqué par le ministère des Affaires étrangères

Ministère de l’Intérieur: Extinction de l’incendie de forêt à Béjaïa

Ministère de l’Intérieur: Extinction de l’incendie de forêt a Béjaïa

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus