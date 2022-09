Algérie Télécom lance la version anglaise de son site web

Algérie Télécom a lancé, mardi, son site web en langue anglaise, indique un communiqué de l’entreprise publique.

“Les internautes anglophones pourront aisément accéder a l’actualité de l’entreprise et découvrir ses offres et services sur: www.algerietelecom.dz/en”, précise le communiqué qui souligne qu’a travers cette action Algérie Télécom tend a satisfaire ses publics en leur offrant la possibilité de consulter son site web en plusieurs langues: l’Arabe, le Tamazight, le Français, et désormais l’Anglais.

Avec ce lancement, Algérie Télécom confirme sa volonté d’être toujours plus proche, en s’ouvrant davantage a un public plus large, ajoute la même source.