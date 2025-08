Allemagne: La police recourt à la violence et arrête des manifestants pro-Palestine

À Berlin, la police allemande a violemment dispersé un rassemblement de soutien à la Palestine, arrêtant de nombreux participants. Des centaines de manifestants s’étaient réunis samedi sur la Kurfürstendamm, près de la place Breitscheid, pour dénoncer le génocide en cours à Gaza et alerter sur la politique israélienne de la faim.

Les manifestants ont scandé des slogans hostiles à Israël et frappé des casseroles vides pour symboliser la famine provoquée par le blocage de l’aide humanitaire. Malgré les injonctions policières à quitter les lieux, plusieurs protestataires ont poursuivi leur mobilisation, certains s’asseyant au sol en signe de désobéissance pacifique.

Les forces de l’ordre ont alors eu recours à la violence pour disperser la foule et ont procédé à un grand nombre d’arrestations.

Parallèlement, une autre manifestation en soutien à Gaza s’est tenue sur la Wittenbergplatz, où les participants ont également tapé sur des casseroles et brandi des pancartes telles que : « Stop au génocide à Gaza », « Envoyez de la nourriture à Gaza maintenant » ou encore « Stop à la faim, laissez entrer le pain ».

D’autres pancartes accusaient directement Israël, le qualifiant d’« État terroriste » et de « tueur d’enfants », appelant à la « liberté pour Gaza ». Au moins quatre personnes ont été interpellées lors de cette deuxième mobilisation.

Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué samedi que le nombre de victimes de la famine parmi les Palestiniens en attente d’aide humanitaire s’élève à 1 422 morts et plus de 10 000 blessés depuis le 27 mai dernier.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène avec le soutien des États-Unis une guerre qualifiée de génocidaire contre Gaza, marquée par des massacres, une famine organisée, des destructions massives et des déplacements forcés, en dépit des appels internationaux et des ordonnances de la Cour internationale de justice. Plus de 209 000 Palestiniens ont été tués ou blessés, en majorité des femmes et des enfants, et des milliers restent portés disparus.