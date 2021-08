Allemagne: Un ex-ministre afghan accepte un emploi de livreur

Un ancien ministre afghan des Communications travaille désormais comme livreur de repas dans une compagnie de Leipzig, en Allemagne, rapporte la presse locale.

Parti d’Afghanistan pour l’Allemagne bien avant la reconquête de son pays par les talibans, l’ex-ministre afghan des Communications Sayed Ahmad Shah Sadaat a trouvé du boulot a Leipzig, relate le journal Leipziger Volkszeitung.

Contacté par le média, l’ex-responsable a raconté avoir quitté l’Afghanistan fin 2020. Après avoir épuisé ses épargnes, M.Sadaat s’est fait engager en tant que livreur de repas chez la société Lieferando.

Or, compte tenu de sa qualification, l’ancien ministre souhaite rejoindre un jour le groupe Deutsche Telekom, plus grande société allemande et européenne de télécommunications, indique le journal.