Allemagne: Un Français refuse d’obtempérer et renverse deux policiers

Deux policiers allemands ont été blessés par un conducteur français lundi 25 septembre au soir en Sarre, en Allemagne, près de la frontière avec la France. L’homme a refusé d’obtempérer alors qu’il allait se faire contrôler, selon un communiqué de la police locale, relayé par Le Parisien.

Le conducteur de 30 ans, né en France, était à bord d’une Citroën C4 sur une aire de repos lorsque la police allemande a voulu le contrôler. Cependant, il «s’est enfui à grande vitesse sur l’autoroute A8 en direction de Sarrebruck, provoquant de multiples dangers pour la circulation. Dans la zone d’un chantier de construction à l’AS Ensdorf de la BAB 620, il a écrasé plusieurs balises d’avertissement et endommagé un pneu. Malgré le pneu défectueux, il a continué à fuir par la B51 et la B 405 à une vitesse excessive (…), selon le communiqué.

Percuter la voiture

Toujours selon le communiqué, «plusieurs conducteurs ont dû éviter le fugitif pour éviter une collision » alors qu’il empruntait une voie de circulation à contresens. Une voiture de police est finalement arrivée en sens inverse et a tenté de poursuivre l’homme, qui ne s’est pas laissé faire et a tenté de contourner les policiers allemands en passant par le trottoir. Nombreux, les piétons ont dû dévier leur trajectoire. Pour éviter un dangereux accident, la police a finalement décidé de foncer sur la voiture qui prenait la fuite et de la percuter. Les deux policiers à bord ont été blessés, l’un a été emmené à l’hôpital et a dû être hospitalisé.