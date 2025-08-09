-- -- -- / -- -- --
Allocation touristique: La Banque d’Algérie met en garde contre les pratiques illégales

La Banque d’Algérie a rappelé, jeudi, que le droit de change octroyé pour les voyages à l’étranger est strictement personnel et ne peut en aucun cas être cédé ou utilisé par une tierce personne, conformément à la réglementation en vigueur.

Ce rappel intervient suite à la diffusion, sur les réseaux sociaux, de contenus faisant la promotion d’activités de voyages organisés à l’étranger, dont certains aspects contreviennent à la réglementation des changes et à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, précise la Banque dans un communiqué.

La même source souligne que l’instruction n 05-2025 relative au droit de change pour voyage à l’étranger, notamment son article 10, interdit formellement toute manœuvre visant à détourner l’usage du montant du droit de change destiné aux voyages à l’étranger. Tout contrevenant s’expose à des poursuites pénales, conformément à la législation en vigueur.

La Banque d’Algérie appelle, par ailleurs, les citoyens à respecter la finalité de ce droit, destiné exclusivement à financer leur propre séjour à l’étranger. Il leur est expressément interdit de remettre ce montant à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, conclut le communiqué.

