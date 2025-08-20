ANP: Reddition d’un terroriste et arestation de 3 éléments de soutien aux groupes terroristes en une semaine

Un terroriste armé s’est rendu aux autorités militaires de Bordj Badji Mokhtar et trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés dans différentes opérations menées par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) à travers le territoire national entre le 13 et le 19 août en cours, indique mercredi un bilan opérationnel de l’ANP.

“Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l’ANP ont exécuté, durant la période allant du 13 au 19 août 2025, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national”, précise la même source.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l’ANP, “le terroriste dénommé Okba Kounta Sid Ahmed, alias )Mohamed( s’est rendu aux autorités militaires de Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région militaire, en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Semënov, une quantité de munitions et d’autres effets, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont arrêté trois éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national”.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et “en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays”, des détachements combinés de l’ANP “ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, lors d’opérations exécutées à travers les Régions militaires, 31 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction d’un quintal et 66 kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 2,23 kilogrammes de cocaïne et 131.318 comprimés psychotropes ont été saisis”.

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Illizi, des détachements de l’ANP “ont arrêté 270 individus et saisi 23 véhicules, 158 groupes électrogènes, 63 marteaux piqueurs, 4 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélange d’or brut et de pierres et d’équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite”.

De même, “11 autres individus ont été appréhendés et 7 fusils de chasse, 17.035 litres de carburants, ainsi que 6 quintaux de tabacs ont été saisis, et ce, lors d’opérations distinctes”.

Par ailleurs, les Garde-côtes “ont mis en échec, sur les côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine et procédé au sauvetage de 513 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 507 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national”.