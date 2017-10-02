آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
-
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
-
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
-
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
-
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
-
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
-
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
-
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
-
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
-
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
في موقف مستهجن
مفتي سوريا ينحاز إلى حكومة ميانمار ضد الروهينغا
انحاز مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، إلى حكومة ميانمار في موقفها المعادي لمسلمي الروهينغا، حسب ما نقل موقع "عربي 21"، الثلاثاء.
وصرح حسون الذي زار الهند مؤخراً، لقناة "WION" الهندية، بأن ما يجري في ميانمار هو مؤامرة ضدها، كما جرى في سوريا.
ولم يجد حسون حرجاً في تبرير قرار الحكومة الهندية، ترحيل نحو 40 ألف لاجئ مسلم من الروهينغا، لجأوا إليها هرباً من بطش حكومة ميانمار.
وعاد حسون للحديث عن مؤامرة تستهدف ميانمار، مستدلاً على ذلك بكثرة الحديث عن أزمتها في وسائل الإعلام.
وتصب تصريحات حسون مع الدعاية التي تروجها الحكومة الهندية وحكومة ميانمار، بوجود متطرفين بين النازحين، وهو ما يعطي مبرراً لمزيد من الانتهاكات بحقهم.
واعتبر ناشطون، أن تصريحات أحمد حسون لا تعد مستغربة، لا سيما أنه دأب طيلة السنوات الماضية على شرعنة القتل والظلم لنظام الرئيس بشار الأسد، وفق قولهم.
وفي سياق متصل، دعا حسون الحكومة الهندية، إلى إرسال وفد إلى سوريا، ليكون شاهداً على "الانتصارات" التي حققها النظام، وفق قوله.
مسلم - الجزائر2017/10/03 على 14:321
سوف تحشر معهم بإذن الله انت وبشار الاسد.....