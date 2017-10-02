استطاع الباحث والأستاذ الجامعي، مصعب بوعافية، التوصل لدراسات جديدة، فيما يتعلق بدوال النواة ذات الحاجز اللوغارتمي ودوال النواة ذات الحاجز المثلثي الفعال، لتنشر في مجلات عالمية متخصصة وتصبح خلاصة أبحاثه مرجعا معتمدا من قبل كبار الباحثين في الرياضيات.
شدت الأبحاث التي توصل إليها الدكتور الجامعي ابن ولاية قالمة، الخبراء والمختصين في الرياضيات في مختلف دول العالم، خاصة أن الأستاذ حاصل على شهادتي الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من جامعتي سطيف ولوهافر الفرنسية بتقدير مشرف جدا، قد توصل لأبحاث علمية جديدة. يقول الأستاذ مصعب بوعافية لـ"الشروق": في السابق كان يعتمد على طريقة النقطة الداخلية في البرمجة الخطية والتي ظهرت في سنوات الثمانينات وتوسعت في التسعينات، لكن في بداية الألفينات وجد المختصون في الرياضيات أن هناك دوالا أخرى لتسريع الخوارزمية لكن يختلف حجمها في كل مرة، لتصبح الدالة التي توصل إليها محدثنا ومؤطراه الدكتور بن تركي جمال وعدنان ياسين، والتي نشرت بتاريخ 20 جويلية 2017 في المجلة الألمانية، ذات الجودة العالية في الرياضيات Optimization Letters. وهو مقال علمي يعتبر الأول من نوعه في ميدان دوال النواة ذات الحاجز اللوغارتمي الفعال في طريقة النقطة الداخلية المعتمدة على دالة النواة للبرمجة الخطية.
ويضيف الدكتور بوعافية في سنة 2016، نشرت مقالا علميا في المجلة الفرنسية ذات الجودة العالية في الرياضيات RAIRO - Operations Research. وفي نفس السنة أيضا نشرت مقالا علميا في المجلة الأمريكية ذات الجودة العالية في الرياضيات Journal of Optimization Theory and Applications. كان الأول في "ميدان دوال النواة ذات الحاجز المثلثي الفعال في طريقة النقطة الداخلية المعتمدة على دالة النواة للبرمجة الخطية"، وقد أشروا عليه وأصبح مرجعا يعتمد عليه كبار الباحثين في العالم في هذا الميدان من الرياضيات ومنهم الباحث النرويجي "محمد الغامي" والباحث "جواكينغ وانغ" من شنغهاي فقد وصفا البحث بالأول من نوعه في هذا المجال واستندا عليه في دراستهما الجديدة.
ويطمح الدكتور بوعافية والذي لا يتجاوز عمره 33 عاما، خريج المدرسة العليا للأساتذة بالقبة كأستاذ لتعليم الثانوي بتقدير قريب من الجيد (بين سنة 2003-2008)، وعمل خلال الفترة ما بين 2009-2012 كأستاذ رياضيات بثانوية الإمام محمد قتاتلية بحمام النبائل ولاية قالمة، ويشغل منصب أستاذ جامعي بجامعة 08 ماي 1945 قالمة منذ سنة 2012 إلى يومنا هذا، لمواصلة الأبحاث في مجال الخوارزميات، فهو يعكف حاليا على إعداد أبحاث حديثة تتعلق بها فالحاسوب يستغرق نحو ساعة لحلها لذا هو يعمل على تقليص هذه المدة لنصف ساعة، وستكون هناك دوال نواة جديدة بمفهوم آخر كما يحضر مطبوعات جامعية ودروس على الانترنيت للطلبة.
واعتبر محدثنا أن مشروع التعاون بين جامعة سطيف ولوهافر الفرنسية منحه الفرصة للعمل وتوسيع أبحاثه والفوز بإشراف وتأطير مختصين محليين وأجانب، كما وجد تسهيلات كثيرة من جامعة قالمة وتشجيعات من عميدها ذللت له الصعوبات والعراقيل التي يصطدم بها في كل مرة.
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أضحتْ مرجعا لكبار العلماء .. الدكتور بوعافية:
هكذا توصلت لأحدث الدراسات في الرياضيات وأحضر لِدوالٍ جديدة بمفهوم آخر
زهيرة مجراب
استطاع الباحث والأستاذ الجامعي، مصعب بوعافية، التوصل لدراسات جديدة، فيما يتعلق بدوال النواة ذات الحاجز اللوغارتمي ودوال النواة ذات الحاجز المثلثي الفعال، لتنشر في مجلات عالمية متخصصة وتصبح خلاصة أبحاثه مرجعا معتمدا من قبل كبار الباحثين في الرياضيات.
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شدت الأبحاث التي توصل إليها الدكتور الجامعي ابن ولاية قالمة، الخبراء والمختصين في الرياضيات في مختلف دول العالم، خاصة أن الأستاذ حاصل على شهادتي الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من جامعتي سطيف ولوهافر الفرنسية بتقدير مشرف جدا، قد توصل لأبحاث علمية جديدة. يقول الأستاذ مصعب بوعافية لـ"الشروق": في السابق كان يعتمد على طريقة النقطة الداخلية في البرمجة الخطية والتي ظهرت في سنوات الثمانينات وتوسعت في التسعينات، لكن في بداية الألفينات وجد المختصون في الرياضيات أن هناك دوالا أخرى لتسريع الخوارزمية لكن يختلف حجمها في كل مرة، لتصبح الدالة التي توصل إليها محدثنا ومؤطراه الدكتور بن تركي جمال وعدنان ياسين، والتي نشرت بتاريخ 20 جويلية 2017 في المجلة الألمانية، ذات الجودة العالية في الرياضيات Optimization Letters. وهو مقال علمي يعتبر الأول من نوعه في ميدان دوال النواة ذات الحاجز اللوغارتمي الفعال في طريقة النقطة الداخلية المعتمدة على دالة النواة للبرمجة الخطية.
ويضيف الدكتور بوعافية في سنة 2016، نشرت مقالا علميا في المجلة الفرنسية ذات الجودة العالية في الرياضيات RAIRO - Operations Research. وفي نفس السنة أيضا نشرت مقالا علميا في المجلة الأمريكية ذات الجودة العالية في الرياضيات Journal of Optimization Theory and Applications. كان الأول في "ميدان دوال النواة ذات الحاجز المثلثي الفعال في طريقة النقطة الداخلية المعتمدة على دالة النواة للبرمجة الخطية"، وقد أشروا عليه وأصبح مرجعا يعتمد عليه كبار الباحثين في العالم في هذا الميدان من الرياضيات ومنهم الباحث النرويجي "محمد الغامي" والباحث "جواكينغ وانغ" من شنغهاي فقد وصفا البحث بالأول من نوعه في هذا المجال واستندا عليه في دراستهما الجديدة.
ويطمح الدكتور بوعافية والذي لا يتجاوز عمره 33 عاما، خريج المدرسة العليا للأساتذة بالقبة كأستاذ لتعليم الثانوي بتقدير قريب من الجيد (بين سنة 2003-2008)، وعمل خلال الفترة ما بين 2009-2012 كأستاذ رياضيات بثانوية الإمام محمد قتاتلية بحمام النبائل ولاية قالمة، ويشغل منصب أستاذ جامعي بجامعة 08 ماي 1945 قالمة منذ سنة 2012 إلى يومنا هذا، لمواصلة الأبحاث في مجال الخوارزميات، فهو يعكف حاليا على إعداد أبحاث حديثة تتعلق بها فالحاسوب يستغرق نحو ساعة لحلها لذا هو يعمل على تقليص هذه المدة لنصف ساعة، وستكون هناك دوال نواة جديدة بمفهوم آخر كما يحضر مطبوعات جامعية ودروس على الانترنيت للطلبة.
واعتبر محدثنا أن مشروع التعاون بين جامعة سطيف ولوهافر الفرنسية منحه الفرصة للعمل وتوسيع أبحاثه والفوز بإشراف وتأطير مختصين محليين وأجانب، كما وجد تسهيلات كثيرة من جامعة قالمة وتشجيعات من عميدها ذللت له الصعوبات والعراقيل التي يصطدم بها في كل مرة.