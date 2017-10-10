الدوحة تعلق على خسارة مرشحها وترد على هذه الواقعة دبلوماسي مصري في اليونسكو: "تسقط قطر وتحيا فرنسا"

قالت قطر، إن مرشحها لقيادة اليونسكو، الذي خسر في الجولة النهائية، الجمعة، بفارق صوتين عن مرشحة فرنسا، خاض الانتخابات بمختلف مراحلها "بكل شرف وأمانة"، مؤكدة رفضها "الإدعاءات" التي وجهت لها خلال الانتخابات، وما قام به الدبلوماسي المصري الذي هتف تسقط قطر وتعيش فرنسا.

واعتبرت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، السبت، أن النتيجة التي حققها مرشحها في الجولات الخمس "تعكس سمعتها الطيبة ومكانتها المرموقة" دولياً، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وفازت الفرنسية أودري أزولاي، الجمعة، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، خلفاً للبلغارية إيرينا بوكوفا.

وحصلت أزولاي على 30 صوتاً مقابل 28 لمنافسها القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

وجاء فوز أزولاي في الجولة النهائية عقب ساعات من فوزها على مرشحة مصر ووزيرة الدولة المصرية للأسرة والسكان سابقاً، مشيرة خطاب، في جولة جرت بينهما لتحديد من سيواجه الكواري بعد تعادلهما، الخميس.

وبعد خروج خطاب من المنافسة، دعت الحكومة المصرية للتصويت لصالح مرشحة فرنسا أمام المرشح القطري، علماً أن مصر من الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر منذ جوان الماضي.

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تهنئة قطرية لفرنسا

وبعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ببرقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة فوز أزولاي.

بدورها قدمت الخارجية القطرية، في بيان لها، التهنئة لفرنسا، مؤكدة أن مرشحها "خاض العملية الانتخابية بكل شرف ونزاهة".

وقالت إن الكواري "تبوأ الصدارة في الجولات الانتخابية الأربع الأولى وحاز على 28 صوتاً في الجولة الأخيرة بفارق صوتين عن المرشحة الفرنسية".

واعتبرت أن "هذا يعكس السمعة الطيبة والمكانة المرموقة دولياً لدولة قطر والعلاقات المتميزة التي تربطها مع محيطها الإقليمي والدولي".

وتصدر الكواري الجولتين الأولى والثانية بحصوله على 19 صوتاً في الأولى و20 في الثانية، وتعادل مع الفرنسية في الجولة الثالثة بـ18 صوتاً لكل منهما، ثم تقدم عليها في الجولة الرابعة بحصوله على 22 صوتاً مقابل 18 للفرنسية، قبل أن يخسر في الجولة النهائية بفارق صوتين.

وأشاد البيان بما "اتسمت به العملية الانتخابية طوال الجولات الخمس من نزاهة وشفافية رغم المحاولات المستميتة لبعض الدول لممارسة سلوكها المعتاد في الابتزاز السياسي للدول الأعضاء".

وبينت الخارجية أنها "لم تنزلق إلى المهاترات التي صدرت من بعض المسؤولين في إحدى الدول المنافسة التي كان همها أن يخسر المرشح القطري وليس فوز مرشحها".

وأعرب البيان عن "رفض واستنكار دولة قطر للتصريحات التي صدرت عن مسؤولي تلك الدولة، والتي تضمنت إدعاءات موجهة ضد دولة قطر ليس لها أساس من الصحة".





رد قطر على الدبلوماسي المصري

وكان دبلوماسي مصري، قام بالهتاف "تسقط قطر وتعيش فرنسا" عقب الإعلان عن فوز المرشحة الفرنسية.

ورد السفير القطري لدى اليونسكو علي زينل، على أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية الذي تهجم على بلاده. وظهر السفير زينل في لقاء قصير على قناة الجزيرة، مساء الجمعة، وعندما سأله المذيع عن رده حول ما قاله الدبلوماسي المصري، قال زينل: "تحيا مصر وتحيا قطر وتحيا كل الدول العربية".

واعتبر زينل أن ما ورد على لسان الدبلوماسي المصري تصرف فردي لا يُقاس عليه، وقال إن الشعوب العربية ستبقى محبة لبعضها، وأن عليها ألا تقع في فخ الكراهية حتى لو اختلف الساسة مع بعضهم.

وحظي رد السفير القطري بإشادة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط موجة انتقادات حادة لتصرف الدبلوماسي المصري، الذي أبدى شماتته بعدم فوز المرشح القطري بمنصب المدير الجديد لليونسكو، وانتهاء المنافسة لصالح المرشحة الفرنسية.

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وبدأت انتخابات اليونسكو بتنافس سبعة مرشحين من قطر ومصر ولبنان وفرنسا والصين وفيتنام وأذربيجان.